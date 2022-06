AS Monaco Mercato : Un cador espagnol insiste pour un talent de l'ASM

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 16:58

AS Monaco Mercato : Après Aurélien Tchouaméni, une deuxième pépite de l'ASM pourrait quitter le club dans les prochaines semaines.

AS Monaco Mercato : Une nouvelle offre du FC Séville

Un nouveau cador espagnol serait intéressé par un espoir monégasque, après le transfert d’Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros au Real Madrid. Le club du rocher pourrait donc faire une nouvelle grosse vente dans les prochaines semaines. Selon RMC Sport, le FC Séville est très intéressé par Benoît Badiashile. Le directeur sportif du club andalou, Monchi, s’est entretenu à plusieurs reprises avec l’AS Monaco et la première offre pourrait tomber dans les prochains jours. Les Sévillans sont à la recherche d’un nouveau défenseur après le départ de l'ancien Nantais, Diego Carlos, à Aston Villa.

L’ASM est ouvert à un départ de sa pépite, en janvier dernier, le défenseur avait failli quitter la Principauté pour rejoindre Newcastle. En rejoignant le FC Séville, Benoît Badiashile pourrait retrouver son compatriote Jules Koundé et affronter son ex-coéquipier Aurélien Tchouaméni. Néanmoins, le FC Séville n’est pas la seule équipe sur le dossier, la Juventus est également intéressée par l’espoir français. Les Juventini souhaiteraient recruter Benoît Badiashile pour succéder à Giorgio Chiellini parti en MLS.

AS Monaco Mercato : Vers une équipe plus compétitive

Avant le match face au Paris Saint-Germain le 20 mars dernier, le journal L’Équipe affirmait que l’AS Monaco allait subir de nombreux changements et que l’ambition était de retour en Principauté. Deux mois plus tard, les Monégasques sont en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions, mais l’avenir de certains cadres est incertain.

Les dirigeants de l’ASM semblent donc vouloir vendre avant de recruter. Ainsi, Aurélien Tchouaméni est parti et Benoît Badiashile souhaiterait quitter le club, tandis que Wissam Ben Yedder pourrait également bénéficier d’un bon de sortie. À cette liste, s’ajoute Djibril Sidibé qui va quitter Monaco libre de tout contrat. Néanmoins, le club monégasque aura besoin d’une équipe compétitive pour bien figurer dans toutes les compétions. Après avoir vendu leurs pépites, l'AS Monaco va vraisemblablement se montrer ambitieux lors de ce mercato.