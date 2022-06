AS Monaco Mercato : Officiel, le Real bat le PSG pour Tchouaméni

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 15:10

AS Monaco Mercato : Le feuilleton Aurélien Tchouaméni a pris fin ce samedi. Le milieu de l’AS Monaco snobe le PSG pour s’engager en faveur du Real Madrid.

AS Monaco Mercato : Tchouaméni transféré au Real Madrid pour 100M€

Arrivé à Monaco en janvier 2020 en provenance des Girondins de Bordeaux pour 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni va poursuivre sa carrière au Real Madrid. Comme annoncé par plusieurs sources concordantes depuis quelques jours, le transfert du milieu de terrain français a été officialisé par le club espagnol ce samedi. L’international tricolore de 22 ans a signé un contrat de six ans, soit jusqu'en juin 2028.

Selon The Athletic, l’opération s’est conclue à plus de 100 millions d’euros. RCM Sport a récemment évoqué un transfert avec une indemnité fixe de 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus et 16 millions d’euros supplémentaires, correspondant à une taxe de 19% réclamée par l’État espagnol, considérant Monaco comme un paradis fiscal. Malgré le forcing de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’aura donc pas le natif de Rouen.

Après son échec avec Mbappé, Florentino Pérez avait fait du dossier Tchouameni une priorité pour oublier le Bondynois. Selon les mêmes sources, Monaco doit reverser 10% de la plus-value réalisée à Bordeaux, soit 6 millions d’euros, hors bonus. La Real Madrid précise que le joueur de 22 ans passera sa visite médicale mardi matin, avant d'être présenté officiellement devant la presse à 12h00.

AS Monaco Mercato : Communiqué Officiel du Real Madrid

Le Real Madrid C.F et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Aurélien Tchouaméni, désormais lié avec le club pour les six prochaines saisons. Mardi prochain 14 juin, à 12h à la Ciudad Real Madrid, aura lien l'événement de présentation d'Aurélien Tchouaméni comme nouveau joueur du Real Madrid après la visite médicale traditionnelle. Après quoi Aurélien Tchouaméni comparaitra devant les médias.