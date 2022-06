PSG Mercato : Accord global entre le Paris SG et son entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2022 à 00:00

PSG Mercato : C’est bien terminé entre le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino. Les deux parties sont parvenues à un accord total pour leur divorce.

PSG Mercato : Accord trouvé pour un départ de Pochettino

Après un premier accord principe sur leur séparation mutuelle, le Paris Saint-Germain et Mauricio Pochettino se sont définitivement entendus sur les termes d’un divorce à l’amiable. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, le technicien argentin va bel et bien quitter le club de la capitale. En effet, le journal Le Parisien a révélé ce mardi soir que les avocats du PSG et ceux de Pochettino ont trouvé un accord global pour entériner leur divorce après dix-huit mois de collaboration.

Les négociations entre les deux parties se sont accélérées en fin de semaine dernière avec le retour du président Nasser Al-Khelaïfi à Paris. Il reste seulement « quelques détails » à régler, assure le journal régional, pour que le champion de France officialise cette séparation qui pourrait tomber très prochainement.

PSG Mercato : Pochettino comme Laurent Blanc en 2016

Alors qu’il avait signé une prolongation jusqu’en juin 2018, Laurent Blanc avait quitté le Paris Saint-Germain deux ans avant avec une indemnité de départ estimée à 22 millions d'euros. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino devrait lui aussi quitter la capitale avec un joli chèque. En effet, Le Parisien indique que les Rouge et Bleu vont acter la fin de la présence de l’ancien manager de Tottenham sur leur banc en lui versant entre 15 et 20 millions d’euros avec son staff.

L’annonce officielle de cette nouvelle devrait intervenir mercredi ou jeudi. Après cela, Luis Campos, le nouveau Conseiller Football du Paris SG pourrait annoncer ensuite le nom de son successeur. Aux dernières nouvelles, le choix devrait être fait entre Christophe Galtier, Zinédine Zidane et un troisème coach dont le nom n’a pas été ou très évoqué par la presse.

Affaire à suivre donc…