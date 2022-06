Stade Rennais Mercato : Le SRFC et le FC Nantes visent un Brésilien

Publié par Thomas le 15 juin 2022 à 10:47

SRFC Mercato : Le FC Nantes et le Stade Rennais veulent Flavio

Auteurs d’une belle saison, Rennes et Nantes devraient se montrer ambitieux lors du marché des transferts. Officiellement ouvert depuis le 10 juin en France, le mercato devrait réserver son lot de surprises habituel, avec une Ligue 1 qui attire de plus en plus les joueurs étrangers. Et justement, le FC Nantes et le Stade Rennais pourraient prochainement faire venir dans l’Hexagone une promesse brésilienne, très courtisée en Europe.

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, le FCN et le SRFC seraient à la lutte pour enrôler Flavio, milieu de terrain de 26 ans évoluant à Trabzonspor. Prêté au club de Giresunspor, le natif de Santos sort d’une saison pleine, où il aura délivré 3 passes décisives en 36 rencontres. En fin de contrat en juin 2024, le Brésilien est également visé par la Fiorentino et le Torino en Italie. Estimé à 2 millions d’euros par le site Transfermarkt, Flavio représente une belle opportunité pour le Stade Rennais et le FC Nantes, qui devraient connaître plusieurs départs au milieu de terrain cet été.

SRFC Mercato : Flavio pour remplacer Jonas Martin au Stade Rennais

Régulièrement titularisé cette saison sous les ordres de Bruno Genesio, Jonas Martin a récemment quitté la Bretagne, libre de tout contrat. L’ancien milieu du RCSA n’a pas été conservé par Florian Maurice qui espère offrir un vent nouveau à son entrejeu la saison prochaine. Toujours à l’affût des très bons coups venus de l’étranger, le directeur sportif du Stade Rennais aurait ainsi jeté son dévolu sur Flavio, qui dispose du même profil que le Français (milieu défensif).

Après sa belle saison en prêt, le Brésilien ne verrait pas d’un mauvais œil une arrivée en France, mais la concurrence s’annonce rude pour les Rouge et Noir. Si Rennes se montre déterminé dans le dossier, le club devra composer avec la pression du FC Nantes, lui aussi à la recherche de renforts au milieu. Les Canaris, qui pourraient perdre plusieurs joueurs au milieu cet été, aimeraient se renforcer, notamment en vue de la Ligue Europa.