FC Nantes Mercato : Le FCN et le RC Lens à la lutte pour un ex de l'OM

Publié par Thomas le 14 juin 2022 à 16:22

FC Nantes Mercato : À la recherche de renforts cet été, le FCN se serait positionné sur un gardien de but prolifique, également visé par le RC Lens.

FC Nantes Mercato : Les Canaris s’immiscent dans un dossier du RC Lens

Fraichement vainqueur de la Coupe de France et donc qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le FCN voit ses ambitions à la hausse cet été en termes de mercato. Si de nombreux départs sont à prévoir lors de la fenêtre des transferts, plusieurs arrivées sont également à l’étude notamment au poste de gardien de but. Si Alban Lafont offre totale satisfaction, ce dernier pourrait partir vers une écurie plus huppée cet été, ce qui pousse les Canaris à multiplier leurs pistes à ce poste.

En cas de départ de Lafont, le FC Nantes penserait à l’ancien joueur de l’ OM, Brice Samba. Le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 à Nottingham Forest, a annoncé à ses dirigeants qu’il comptait quitter le club anglais cet été. Malgré une promotion en Premier League, le gardien congolais semblerait se diriger vers un retour dans le championnat de France où deux clubs seraient prêts à l’enrôler. D’après les informations du journaliste Pete O’Rourke, le FCN aurait déjà fait une offre à Nottingham Forest pour Brice Samba, une information toutefois contredite par Santi Aouna sur Twitter. Dans le même temps, le portier est suivi de près par le RC Lens, qui cherche un remplaçant à Jean-Louis Leca.

Le RC Lens accélère également pour Samba

Le FC Nantes n'est pas le seul club en France à courtiser Brice Samba cet été. Les Canaris sont en effet concurrencés par Franck Haise et le RCL. Les Sang et Or, qui ont récemment appris la blessure longue durée de Wuilker Faríñez, pressenti pour devenir numéro 1 la saison prochaine, cherchent un gardien pour épauler Jean-Louis Leca.

Face à cette déconvenue de taille, la direction Sang et Or a ainsi érigé comme priorité la signature du portier de Nottingham. Le club artésien a déjà approché l’entourage du joueur, qui ne serait pas contre l’idée d’un retour en Ligue 1. De quoi annoncer une lutte importante entre Nantais et Lensois cet été sur ce dossier.