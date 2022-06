PSG Mercato : Officiel ! Luis Campos obtient un nouvel accord

Publié par Thomas G. le 15 juin 2022 à 14:17

PSG Mercato : Fraichement nommé en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos a signé un nouvel accord avec un club cette semaine.

PSG Mercato : Luis Campos a de nombreuses cartes en main

Le nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain aura du pain sur la planche et va participer activement à la reconstruction de l’effectif parisien. L’état-major qatari lui a fixé un objectif : bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions.

Néanmoins, le directeur portugais devrait avoir une dose de travail plus élevée que prévue. En effet, Luis Campos s’est également engagé avec le Celta Vigo. Le club espagnol a officialisé aujourd’hui la venue de l’ancien directeur sportif du LOSC en tant que conseiller sportif externe du club. Luis Campos est donc officiellement conseiller du PSG et du Celta Vigo. Deux fonctions qui risquent de remplir considérablement son agenda. Le Celta Vigo était au courant de l’arrivée du portugais au PSG et le club a déclaré que les deux postes n’étaient pas antagonistes.

Luis Campos s’est déjà mis au travail pour trouver un nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain, le Portugais souhaiterait installer Christophe Galtier. En parallèle, le conseiller sportif négocie pour la venue de Gianluca Scamacca et Milan Škriniar au PSG.

PSG Mercato : Un lien entre le Paris SG et le Celta Vigo ?

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en août 2017, Antero Henrique avait annoncé son souhait de trouver un club satellite au PSG. Un club où le Paris SG pouvait régulièrement prêter ses joueurs pour les faire progresser. À l’époque, des discussions avaient eu lieu avec Chambly, Orléans et Quevilly-Rouen, sans succès. Cinq ans plus tard, la nouvelle fonction de Luis Campos et le retour d’Antero Henrique pourraient déterrer ce vieux dossier.

Le Celta Vigo, 11e de Liga la saison dernière, pourrait devenir le club satellite du PSG. Des jeunes comme Édouard Michut, Xavi Simons ou encore El Chadaille Bitshiabu auraient alors l’occasion d’être prêtés en Galice.