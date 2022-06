PSG Mercato: 50M€, Campos proche d’une grosse signature en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Outre la défense et le milieu de terrain, Luis Campos aimerait aussi renforcer l’attaque du Paris SG. Il se rapprocherait du but à ce poste.

PSG Mercato : Luis Campos avance ses pions pour Gianluca Scamacca

Avec le départ déjà acté d’Angel Di Maria et ceux à venir de Mauro Icardi et Julian Draxler, le Paris Saint-Germain devrait renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Alors que le nom de Robert Lewandowski revient en boucle ces derniers jours, Luis Campos avancerait sérieusement sur la piste menant à Gianluca Scamacca. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international italien de 23 ans brille sous les couleurs de Sassuolo et Luis Campos aimerait le recruter cet été.

D’après le spécialiste mercato de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, il y a la volonté de part et d’autre de mener à bien la négociation. Les discussions avancent concrètement entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Sassuolo pour un transfert de Scamacca. Le club italien aurait même fixé un montant pour le compatriote de Marco Verratti.

PSG Mercato : Le tarif pour Gianluca Scamacca connu !

Le journaliste italien explique notamment que les discussions avancent concrètement entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 38 matches toutes compétitions cette saison, Scamacca pourrait rejoindre les rangs d’une équipe plus huppée durant ce mercato estival. Le prix a été fixé à 50 millions d’euros, mais Luis Campos aurait offert 35 millions d’euros + bonus.

D’après Sky Italia, les négociations avancent concrètement entre les deux clubs pour le natif de Rome. L’affaire pourrait rapidement connaître un dénouement puisque le principal concerné serait déjà emballé à l’idée de rejoindre un vestiaire de stars comme celui du Paris SG.

Affaire à suivre donc pour le numéro 9 de la Squadra Azzurra et le Paris SG…