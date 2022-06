Barça Mercato : Xavi a tranché, un départ imminent en défense

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2022 à 23:47

Barça Mercato : À la recherche de renfort de poids de cet été, le FC Barcelone s’apprête à séparer de l’une de ses légendes en défense.

Barça Mercato : Dani Alves ne sera pas conservé à Barcelone

Discret l’année dernière en termes de dépenses, le FC Barcelone compte réaliser un mercato ambitieux cet été. Le club catalan est déjà parvenu à boucler l’arrivée de deux nouvelles recrues, Franck Kessié et Andreas Christensen ont rejoint gratuitement les Blaugranas. Mais avant de poursuivre son recrutement estival, le Barça devra réduire son effectif pléthorique et budgétivore. Plusieurs joueurs sont alors poussés vers la porte de sortie. C’est notamment le cas de Dani Alves.

Revenu au FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal, le latéral droit de 39 ans a disputé 16 rencontres cette saison sous les couleurs catalanes pour un but et trois passes décisives. Un bilan insuffisant pour convaincre les dirigeants barcelonais. Selon les informations du journal Sport, la direction du Barça aurait signifié au défenseur expérimenté qu’il ne sera pas conservé à l’issue de son contrat expirant le 30 juin prochain. Dani Alves sera donc libre de tout contrat six mois seulement après son retour en Catalogne. Reste à savoir quel club passera à l’offensive pour le recruter cet été.

Barça Mercato : Le successeur de Dani Alves déjà trouvé

En fin de contrat au Barça, Dani Alves devra rapidement se trouver un nouveau point de chute s’il souhaite conserver ses chances de disputer la Coupe du Monde 2022 avec la sélection brésilienne. L’ancien défenseur du PSG et de la Juventus a régulièrement indiqué que le Mondial au Qatar restait son grand objectif avant de raccrocher les crampons. Il est déterminé à tout donner afin de participer à cette fête du football intercontinentale. De son côté, la direction du FC Barcelone a déjà identifié son potentiel successeur. Selon la source, le club catalan, sous l’impulsion de Xavi Hernandez, insiste toujours pour la signature de César Azpilicueta, dont le contrat expire en juin 2023 à Chelsea.