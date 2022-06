PSG Mercato : Cet énorme indice sur le prochain club de Pochettino

Publié par Ange A. le 16 juin 2022 à 05:10

PSG Mercato : Sur le départ au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino aurait déjà eu des contacts avec un club historique de Liga.

PSG Mercato : Plutôt la Liga que la Premier League pour Pochettino ?

Le flou entoure encore la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier et Zinedine Zidane semblent les pistes les plus chaudes pour succéder au technicien argentin. Lequel ne sera conservé à un an de l’expiration de son contrat. Plusieurs sources dont RMC Sport assurent même que l’officialisation de son départ de Paris serait imminente. Elle pourrait tomber cette semaine. Annoncé sur le départ, le successeur de Thomas Tuchel disposerait déjà d’une touche en Premier League. The Telegraph révélait un intérêt de Leicester City pour le coach du PSG. La direction des Foxes pourrait remercier Brendan Rodgers après sa 8e place cette saison. Mais aux dernières nouvelles, l’Argentin pourrait également effectuer un surprenant retour en Espagne cet été.

Discussions confirmées avec un grand club de Liga

Candidat à la présidence de l’Athletic Bilbao, Ricardo Barkala a confirmé des discussions avec Mauricio Pochettino. Le coach du Paris Saint-Germain serait d’ailleurs tenté par un challenge au club basque. En cas de signature à Bilbao, le technicien de 50 ans effectuerait d’ailleurs son retour en Liga. Il a d’abord évolué en Espagne comme joueur de l’Espanyol Barcelone avant de s’installer sur le banc du club catalan entre 2009 et 2012. En cas de victoire aux élections, ce candidat pourrait donc frapper un grand coup en relançant Pochettino en situation d’échec à Paris.

« Nous avons parlé à une demi-douzaine d’entraîneurs qui répondent à ces exigences, des entraîneurs qu’aucun d’entre eux n’est opposé à Athletic. Tout entraîneur, à un certain moment de sa carrière professionnelle, peut vouloir venir à l’Athletic et, effectivement, Mauricio Pochettino est l’un d'entre eux », a-t-il assuré selon les propos relayés par la presse locale.