PSG Mercato : Incroyable sortie sur la succession de Pochettino

16 juin 2022

PSG Mercato : Conceiçao pisté pour l’après Pochettino

Le Paris Saint-Germain s’apprête à se séparer de Mauricio Pochettino. Malgré l’effectif XXL à sa disposition, le technicien argentin n’est pas parvenu à soulever la Ligue des champions, le plus grand rêve du club. Le PSG doit se contenter de son 10e titre de Ligue 1. Paris a été éliminé à chaque fois en huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France. De quoi compromettre l’avenir de son entraîneur. Les noms ne manquent pas d’ailleurs pour sa succession sur le banc parisien. Avec l’arrivée de Luis Campos comme directeur sportif, quelques techniciens portugais ont vu leurs noms associer au club de la capitale. Vainqueur de la Conference League cette saison, José Mourinho a été évoqué. Idem pour son compatriote Sergio Conceiçaio, champion du Portugal avec le FC Porto. Le président des Dragons a ironisé sur le départ de son entraîneur à Paris.

La sortie cocasse sur l’arrivée de Conceiçao à Paris

Interrogé sur la signature de Sergio Conceiçao au Paris Saint-Germain, Pinto Da Costa a préféré ironiser. « D’après ce que me disent mes amis, Sergio Conceição est déjà à Paris depuis longtemps. Hier encore, j’ai reçu un appel de sa part et vu le vent qui soufflait, j’avais l’impression qu’il me parlait depuis la tour Eiffel », a lâché le président du FC Porto selon les propos relayés par Record. Arrivé sur le banc de Porto en 2017, le technicien de 47 ans est encore sous contrat jusqu’en 2024. Mais il n’est pas la piste la plus chaude pour la succession de Mauricio Pochettino au PSG.

Le prochain entraîneur parisien pourrait être français. Christophe Galtier et Zinedine Zidane sont les principales cibles de la direction du champion de France.