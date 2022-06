Barça Mercato : Le FC Barcelone en passe de signer un crack tricolore !

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 12:40

Barça Mercato : Dans l'optique de renforcer son axe défensif, le FC Barcelone serait proche de boucler la signature d'un international français.

Barça Mercato : Jules Koundé se dirige vers le FC Barcelone

L’été s’annonce chaud pour le FC Barcelone, qui prévoit de rebooster son effectif à tous les niveaux. Alors que Franck Kessié et Andreas Christensen se sont déjà engagés chez les Blaugranas, le club catalan souhaite poursuivre cette belle campagne de recrutement, en enrôlant un top défenseur européen. Visé par Chelsea mais aussi Manchester United, l’international français Jules Koundé serait en passe de rallier le Barça, à la surprise générale.

Objectif numéro 1 des Blues depuis maintenant un an, l’ancien bordelais aurait décidé de prioriser l’intérêt de Xavi et du FC Barcelone, qui le lorgnent depuis plusieurs mois. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au FC Séville, le joueur de 23 ans est devenu ces derniers jours la priorité défensive des Catalans. Comme le révèle Javi Miguel, journaliste à AS, Xavi devrait recevoir l’aide de Fernando Navarro, ex-blaugrana et aujourd’hui bras droit de Monchi, directeur sportif du FC Séville. Navarro pourrait même se révéler essentiel dans l’opération, lui qui entretient des liens forts avec Xavi.

D’après Deportes Cuatro, le Barça aurait gagné du terrain ces dernières heures sur le dossier, à tel point que le transfert du Français à Barcelone serait désormais en très bonne voie. Le prix de l’opération pourrait avoisiner les 65 millions d’euros selon la source. Seulement, le club catalan aurait une autre idée pour rabattre le prix du transfert.

Barça Mercato : Un échange dans les tuyaux pour Koundé

Déjà barré par le FC Séville la saison passée, Jules Koundé devrait bel et bien quitter l’Andalousie cet été. Si la somme de 65 millions d'euros semble pour l’heure inaccessible pour Barcelone, le club pourrait inclure un joueur dans l’opération afin de rabattre les coûts. Très apprécié par le board sévillan, Sergiño Dest pourrait ainsi être inclus dans le deal, lui qui peine à se frayer du temps de jeu au Barça. D’autres joueurs comme Clément Lenglet ou Francisco Trincão plaisent également aux Andalous, qui pourraient rapidement donner le feu vert aux Catalans, comme le révèle Catalunya Ràdio ce mercredi.