OL Mercato : L'Olympique Lyonnais vise un gros coup à Liverpool !

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 16:40

OL Mercato : Après Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais pourrait recruter un attaquant de Liverpool, également visé par l'AS Monaco.

OL Mercato : Lyon à la lutte avec l'AS Monaco pour un crack des Reds

Tout s’emballe du côté de l’Olympique Lyonnais. Auteur d’une saison décevante marquée par une 8e place de Ligue 1, le club rhodanien compte revigorer son effectif à tous les niveaux pour espérer renouer avec les sommets nationaux et européens rapidement. Après avoir prolongé Maxence Caqueret et Anthony Lopes, puis avoir signé Alexandre Lacazette, Lyon se rapprocherait d’un joli coup en attaque.

D’après The Times, la direction lyonnaise serait en négociations avec les représentants du Japonais Takumi Minamino. L’attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 à Liverpool, serait à la recherche d’un point de chute, après deux saisons et demi chez les Reds. Auteur de 3 buts en 11 rencontres disputées en Premier League, l’ancien crack du RB Salzbourg ne serait pas insensible aux intérêts de l’ OL, qui cherche à se renforcer offensivement pour la prochaine saison. Lyon n’est pas le seul club français à s’intéresser à Minamino, l’AS Monaco serait également enclin à le recruter. Reste à savoir laquelle des deux écuries parviendra à convaincre l’avant-centre japonais.

OL Mercato : Aulas confirme pour Lepenant

Avant une possible arrivée de Takumi Minamino, l’Olympique Lyonnais va officialiser la signature d’un jeune milieu prometteur. Visé par l’ OM et le Stade Rennais, Johann Lepenant a décidé de s’engager à l’ OL pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Une rumeur de transfert qui a été officialisée ce mercredi par le président des Gones, Jean-Michel Aulas. Au micro de beINSport, le dirigeant de 73 ans a annoncé avoir bouclé la venue du milieu du SM Caen. " On a annoncé un jeune joueur qui est dans l’équipe de France espoirs, Lepenant, qui a signé très tôt ", a déclaré Aulas, décidément très actif en cette période de transferts.