AS Monaco Mercato : Un crack brésilien de la Juve proposé à l'ASM

16 juin 2022

AS Monaco Mercato : Souhaitant concurrencer le PSG la saison prochaine, l'ASM pourrait recruter un milieu brésilien de la Juve.

AS Monaco Mercato : L’ASM prépare la succession de Tchouaméni

Les Monégasques ont débuté leur mercato estival avec la vente d’Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros. Cette somme déboursée par le Real Madrid va servir à l’ASM pour être ambitieux sur le marché des transferts. La priorité du club de la principauté est de recruter un remplaçant à l’international français. Les Monégasques ont pris des renseignements concernant la situation du milieu du LOSC, André Onana. Cependant, ce n’est pas la seule piste suivie par les dirigeants de l’ASM

Selon le journaliste Ignazio Genuardi, le milieu brésilien de la Juventus, Arthur, a été proposé à l’AS Monaco. L’international auriverde, sous contrat jusqu’en 2025 avec la Vieille Dame n’a plus la confiance de ses dirigeants. De plus, avec la probable arrivée de Paul Pogba, son temps de jeu pourrait à nouveau se réduire. L’ASM pourrait sauter sur l’occasion en engageant un joueur revanchard qui aura à cœur de relancer sa carrière. Le milieu brésilien de 25 ans pourrait découvrir son troisième championnat européen après la Liga et la Serie A. Les Bianconeri souhaiteraient se servir d'Arthur comme monnaie d'échange pour attirer une pépite de l'AS Monaco. Reste à savoir si les Monégasques répondront favorablement à cette proposition.

AS Monaco Mercato : L’ambition est de retour en Principauté

L’AS Monaco sera l’un des premiers clubs à reprendre le chemin de l’entraînement. En effet, le club de la principauté doit préparer son 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. L’an dernier, l’AS Monaco avait échoué aux portes de la compétition en s’inclinant face au Chakhtar Donetsk. Cette année, le club veut passer un cap avec de nouveaux renforts.

Les Monégasques ont les moyens d'être ambitieux, en plus de la vente d’Aurélien Tchouaméni, c’est Benoît Badiashile qui pourrait quitter la Principauté. L’ASM aurait alors 135 millions d’euros à réinvestir sur le marché des transferts pour bâtir une équipe compétitive.