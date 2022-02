Arsenal Mercato : Une révolution est en marche chez les Gunners !

Publié par Thomas G. le 09 février 2022 à 22:25

Arsenal qui s'est montré prudent durant le mercato hivernal et s'apprête à être très actif cet été. Les Gunners souhaitent attirer quatre joueurs.

Arsenal Mercato : Une révolution à venir

Les Gunners sont toujours à la lutte pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions l’an prochain. Arsenal est concurrencé par trois autres équipes anglaises : Tottenham, West Ham et Manchester United. Dans cette course à la Ligue des Champions, les Gunners sont bien placés. Ils sont actuellement 6e du championnat, mais avec seulement 4 points de retard sur West Ham, 4e qui compte deux matches de plus qu’Arsenal. L’éventuelle qualification des Gunners en Ligue des Champions changerait beaucoup de choses, car elle permettrait à Arsenal d’être plus attractif.

Les Gunners veulent faire signer quatre joueurs : deux attaquants dont un titulaire après l’échec Vlahovic, un milieu de terrain pour pallier au probable départ de Granit Xhaka et un arrière droit pour suppléer Tomiyasu. Un chantier colossal pour Mikel Arteta qui n’aurait aucun mal à convaincre ses nombreuses cibles en cas de qualification dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Parmi les cibles d'Arsenal, on retrouve le milieu portugais Ruben Neves, l'attaquant anglais Dominic Calvert-Lewin, le milieu brésilien Arthur et l'attaquant Suédois Alexander Isak.

Prolongation de Saka et intégration de Saliba

L’autre chantier des Gunners est de prolonger leur pépite Bukayo Saka et l’intégration tant attendue de William Saliba, actuellement prêté à l’Olympique de Marseille. Pour le premier, Arsenal sait que la Ligue des Champions pèsera lourd dans la balance et que l’argent ne sera pas le plus important. En plus de Saka, Arsenal veut aussi offrir un nouveau contrat à Mikel Arteta qui a su redresser la barre au classement, Arteta a surtout gagné la confiance de la famille Kroenke, les propriétaires du club.

Ensuite, le club travaillera à l’intégration du très prometteur William Saliba, arrivé en 2019 pour 35 millions d’euros en provenance de Saint-Etienne. Saliba n’a toujours pas porté le maillot d’Arsenal en match officiel, il a été prêté à Saint-Etienne, Nice et maintenant à Marseille. Un manque de confiance qui avait agacé le natif de Bondy, des rumeurs faisant état d’une volonté de rester à Marseille avaient émergés, mais Saliba est bien décidé à accomplir son rêve de s’imposer dans le nord de Londres.