PSG Mercato : Une opération inouïe bientôt bouclée avec la Juve ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2021 à 23:30

Malgré l’arrivée hautement saluée de Georginio Wijnaldum, Leonardo veut encore renforcer le milieu de terrain du PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain envisagerait alors une opération totalement surréaliste avec la Juventus Turin.

Leonardo pense à un curieux échange

Après avoir bouclé le transfert d’Achraf Hakimi avec l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain aurait entamé des négociations avec un autre club de Serie A. En effet, d’après les informations du Corriere dello Sport, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, discute avec son homologue de la Juventus Turin pour effectuer un échange de joueurs durant ce mercato estival. Le journal transalpin explique que les dirigeants parisiens et les Bianconeri réfléchissent à un deal incluant Arthur Melo (24 ans) et Mitchell Bakker (21 ans).

Indésirable à Turin, le milieu de terrain brésilien est régulièrement annoncé dans les plans de Leonardo tandis que le latéral néerlandais intéresse la Vieille Dame. Arrivé l’été dernier contre 72 millions d’euros, Arthur n’est pas parvenu à s’imposer et le club turinois veut le vendre cet été. Seulement, aucun club ne semble disposé à mettre un chèque conséquent sur le compatriote de Neymar. La Juventus veut donc proposer au PSG un échange de prêts avec Bakker.

Une opération qui permettrait à Massimiliano Allegri de disposer de la doublure d’Alex Sandro (30 ans) qui est recherchée. Et l’autre côté, Mauricio Pochettino pourrait offrir un peu plus de temps de jeu à Arthur la saison prochaine. Si rien n’est encore fait dans cette affaire, Mitchell Bakker, lui, se dit déjà ouvert à un départ cet été.

Mercato PSG : Mitchel Bakker jette un trouble sur son futur

Malgré 40 matches disputés cette saison sous le maillot rouge et bleu, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne semble pas satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Arrivé gratuitement durant l’été 2019, l’international espoir néerlandais est conscient que c’est la blessure longue durée de Juan Bernat qui lui a offert du temps de jeu. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, Bakker ne ferme aucune porte pour son avenir.

« Nous allons nous asseoir autour d’une table et nous verrons quelle sera la perspective pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets de Paris. Aujourd’hui, je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison », a déclaré le natif de Purmerend dans une interview accordée à The Telegraaf.