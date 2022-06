OM Mercato : Après Witsel, une autre signature se précise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2022 à 14:35

OM Mercato : Alors que la signature d’Axel Witsel se concrétise de plus en plus, un autre dossier est également en bonne voie à Marseille.

OM Mercato : Marseille proche de boucler un deal avec l’Inter Milan

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir sa première recrue estivale. En fin de contrat au Borussia Dortmund, Axel Witsel devrait poser ses valises à l’ OM cet été. Les dirigeants marseillais ont entamé les négociations avec le milieu de terrain belge depuis plusieurs semaines maintenant et touchent enfin au but pour sa signature.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, tout est bouclé entre Axel Witsel et la direction de l’ OM. Le milieu de terrain de 33 ans devrait donc succéder à Boubacar Kamara parti à Aston Villa. Sa venue ne serait plus qu’une question de temps, puisque les dirigeants marseillais n’attendraient plus que le feu vert de la DNCG avant d’acter son transfert. Et ce n’est pas tout, l’Olympique de Marseille pourrait frapper un deuxième gros coup sur le marché des transferts en recrutant une star de l’Inter Milan.

OM Mercato : Intérêt réciproque entre Alexis Sanchez et Marseille

En quête de renfort en attaque, la direction du club phocéen serait très intéressée par le profil d’Alexis Sanchez. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 39 apparitions cette saison, l’international chilien renaît peu à peu après des années compliquées en Lombardie, ce qui n’a pas échappé aux recruteurs marseillais. Selon la presse italienne, le profil du joueur de 33 ans plaît beaucoup à Jorge Sampaoli. Et cet intérêt semble réciproque, puisque selon les informations de TNT Sport, Alexis Sanchez serait ravi de venir à l’ OM pour partager le front de l’attaque avec Arkadiusz Milik. Il aurait même missionné ses représentants dans ce sens.

Toutefois, un obstacle de taille se dresse sur le chemin des Marseillais. Alexis Sanchez bénéficie d'un salaire conséquent à l’Inter Milan, puisqu'il percevrait environ 6,5 millions d'euros par saison. Une somme qui semble pour le moment hors de portée des finances de l’ OM.