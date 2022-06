ASSE Mercato : Le LOSC se lance sur une pépite de l'AS Saint-Étienne

Publié par Thomas le 17 juin 2022 à 19:46

ASSE Mercato : Malgré sa saison décevante, l'AS Saint-Étienne voit plusieurs clubs convoiter l'une de ses plus grandes pépites cet été.

ASSE Mercato : Le LOSC veut un talent stéphanois pour remplacer Botman

Avec le départ de Sven Botman cet été, Lille se cherche un nouveau défenseur central et prospecte partout en Europe pour débusquer un profil jeune et prometteur. Annoncé du côté de l’AC Milan depuis un long moment, l’international espoir néerlandais est également ciblé par Newcastle et le PSG. Un départ inévitable pour la direction des Dogues, qui cherche à tout prix un nouveau défenseur cet été. Parmi ces pistes étudiées par Olivier Létang, un joueur de l’AS Saint-Étienne serait entré en tête de liste lilloise.

D’après les informations du média Sainté Inside, le LOSC aurait jeté son dévolu sur l’international guinéen Saïdou Sow. La pépite stéphanoise, sous contrat jusqu’en juin 2025 à l’ ASSE, est également visé par Liverpool en Premier League, qui avait récemment supervisé le joueur lors d’une rencontre internationale. Véritable talent brut issu de la génération 2022, le natif de Conakry serait également dans le viseur d’un top club belge, d’après la source.

Si l’AS Saint-Étienne pourrait potentiellement se frotter les mains financièrement sur ce dossier, le joueur ne souhaiterait pas quitter le Forez de sitôt, lui qui espère s’imposer véritablement dans l’effectif de Laurent Batlles, après une saison frustrante. Très peu utilisé par Pascal Dupraz depuis son arrivée en janvier, Saïdou Sow s’est contenté de deux titularisations, contre Reims et Nice, en toute fin de saison, sous les ordres du Savoyard.

ASSE Mercato : Lille vise également deux attaquants stéphanois

Malgré une descente en deuxième division, l’AS Saint-Étienne continue d’attirer certains clubs de Ligue 1 et ce n’est pas le LOSC qui dira le contraire. En plus de Saïdou Sow, les Dogues aimeraient enrôler deux attaquants des Verts cet été, le Tunisien Wahbi Khazri et le Gabonais Denis Bouanga.

L’Aigle de Carthage, meilleur buteur du club ligérien cette saison, est également dans les plans de l’OGC Nice, l’ OM et Montpellier HSC. Ce dernier aurait refusé récemment une offre d’Al-Nasr en Arabie Saoudite, privilégiant un nouveau challenge en Europe. Pour ce qui est de Bouanga, en fin de contrat en 2023, les prétendants ne manquent pas non plus. Le joueur de 27 ans est également visé par Nice, Marseille et Montpellier, mais aussi par le FC Nantes. Du beau monde donc pour les deux buteurs stéphanois, qui cumulent à eux deux cette saison 19 réalisations en Ligue 1.