Désireux de renforcer son effectif avec des joueurs de talent, le RC Strasbourg s'est positionné sur Arsen Zakharyan, mais une mauvaise nouvelle est tombée.

Mercato : Arsen Zakharyan se dirige vers la Real Sociedad

Il aurait pu être l'une des recrues de la saison en Ligue 1, il n'en sera rien. Alors qu'il était annoncé tout proche de Chelsea, et donc du RC Strasbourg par la suite, Arsen Zakharyan a choisi la Real Sociedad. Le directeur général du club russe a affirmé à un média local qu'il disposait d'une offre transmise par les Basques. Selon le journaliste Hrach Khachatryan du média russe MetaRatings, celle-ci est évaluée à près de 11 millions d'euros.

Pensionnaire du championnat russe avec son club du Dynamo Moscou, Arsen Zakharyan est la nouvelle coqueluche du football national. Capable d'évoluer sur les ailes, il préfère tout de même l'axe, où il est le plus dangereux. Plutôt rapide et assez technique, il est surtout doté d'un excellent pied droit et d'une vision de jeu excellente, des qualités qui font de lui un redoutable passeur décisif, bien qu'il soit aussi capable de marquer. Un profil qui aurait fait énormément de bien au RCSA, qui cherche désespérément ce type d'élément. Même si l'arrivée de Dilane Bakwa devrait dynamiser un peu l'attaque, il reste encore jeune et pas forcément prêt pour un poste de titulaire dès les premières journées.

La nouvelle génération prend le contrôle

Depuis l'ouverture du mercato, le RCSA mise sur la jeunesse. Malgré l'échec probable de la piste Arsen Zakharyan, les Alsaciens ont enregistré plusieurs arrivées de jeunes pépites extrêmement prometteuses. Saidou Sow, Emanuel Emegha, Abakar Sylla, Dilane Bakwa et Junior Mwanga, tous ont 20 ans, sauf le premier cité qui a un an de plus que ses coéquipiers. Encore lundi, le club enregistrait l'arrivée en prêt depuis Chelsea d'Angelo Gabriel, 18 ans.

Si cette stratégie de recrutement fait évidemment partie de la volonté de Chelsea de se servir de Strasbourg comme vivier de jeunes talents, elle devrait au moins permettre aux supporters de voir évoluer une équipe nettement plus forte que la saison dernière. Le RCSA commencera sa saison dimanche soir avec la réception de l'OL. Malades, les Gones auront fort à faire face à Strasbourg, qui part favori dans cette rencontre.