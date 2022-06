Bayern Mercato : Une superstar de Premier League arrive !

Publié par Thomas G. le 17 juin 2022 à 13:02

Bayern Mercato : Avant de boucler le départ de Robert Lewandowski, les Bavarois vont enregistrer l'arrivée d'un grand attaquant

Bayern Mercato : Accord bouclé pour une superstar

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bavarois ne font pas dans la demi-mesure. Alors que Robert Lewandowski est en instance de départ, le Bayern Munich travaille activement pour se renforcer en attaque. Le club allemand a coché le nom de l’international sénégalais Sadio Mané qui a surfé sur la Premier League cette saison.

Les négociations entre les Reds et le Bayern ont commencé avec une offre initiale du Bayern Munich de 35 millions d’euros pour Sadio Mané. Cette proposition a été refusé par les Reds qui demandent 50 millions d’euros pour l'un des meilleurs joeurs de Premier League. Selon Sky Sports, le dossier a pris une nouvelle tournure, les Bavarois ont accepté d’accéder à cette demande pour s’offrir le champion d’Afrique.

C’est un gros coup pour le club allemand qui devrait pouvoir aligner un trio offensif très véloce composé de Kingsley Coman, Sadio Mané et Serge Gnabry. Le buteur sénégalais a inscrit 16 buts cette saison en Premier League et 5 buts en Ligue des Champions. Julian Nagelsmann pourra donc compter sur un renfort de poids la saison prochaine.

Le Bayern armé pour le triplé ?

L’arrivée probable de Sadio Mané au Bayern Munich rebat les cartes pour le club allemand. Au niveau tactique, les Bavarois vont modifier leur plan de jeu, Serge Gnabry devrait prendre la place de numéro 9 que Robert Lewandowski va laisser vacante.

L’international sénégalais sera la troisième recrue du club après Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch. Les Bavarois vont donc se renforcer sur chaque ligne avec un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Déjà très compétitif la saison dernière, le Bayern Munich semble désormais armé pour aller chercher le triplé la saison prochaine. D’autant plus que le mercato est encore long et Sadio Mané ne sera peut-être pas la dernière recrue du FCB.