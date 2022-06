Bayern Mercato : Munich revient à la charge pour une superstar !

Publié par Thomas G. le 07 juin 2022 à 16:47

Bayern Mercato : Conscient du futur départ de Robert Lewandowski, les Bavarois seraient prêts à sortir le chéquier pour un taulier de Premier League.

Bayern Mercato : Les Bavarois reviennent à la charge pour Mané

Les Bavarois s’apprêtent à perdre leur meilleur buteur avec le probable départ de Robert Lewandowski. Ce week-end, l’international polonais a réitéré son souhait de quitter le Bayern Munich. Par conséquent, le Bayern pourrait décider de vendre Robert Lewandowski au FC Barcelone dans les prochaines semaines. Dans cette optique, le club munichois doit trouver un remplaçant au buteur polonais. Selon Bild, les Bavarois auraient jeté leur dévolu sur Sadio Mané, l’attaquant de Liverpoool. L’international sénégalais est en instance de départ du côté de la Mersey après huit saisons chez les Reds.

Le Bayern et Liverpool ont déjà commencé les négociations pour un transfert de l’ancien Messin. De plus, les Bavarois auraient transmis une première offre de 28 millions d’euros refusée par Liverpool. Néanmoins, le Bayern n’a pas dit son dernier mot et devrait augmenter son offre dans les prochains jours. La presse anglaise indique que Liverpool pourrait accepter une offre de 40 millions d’euros pour Sadio Mané. Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir du champion d’Afrique.

Bayern Mercato : Sadio Mané pour contenter Nagelsmann

Le mercato estival sera très important pour les Munichois pour différentes raisons. Tout d’abord, pour Julian Nagelsamann qui veut apposer sa patte sur l’effectif. Par ailleurs, l’entraîneur allemand n’entretenait pas de bonnes relations avec Robert Lewandowski. Ainsi, l’ancien manager de Leipzig souhaiterait remplacer le buteur polonais par un joueur choisi par ses soins. Dans un second temps, ce mercato sera important pour le Bayern Munich qui veut effacer l’affront de son élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Cette défaite face à Villarreal a laissé des traces et plusieurs joueurs vont quitter la Bavière pour faire de la place à des joueurs validés par Julian Nagelsmann. C’est notamment le cas de Corentin Tolisso qui pourrait revenir à l’OL gratuitement.