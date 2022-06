PSG Mercato : C’est fait, Luis Campos tient un accord de taille !

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 23:16

PSG Mercato : Fraîchement intronisé conseiller football en remplacement de Leonardo, Luis Campos serait proche d’annoncer sa première recrue au Paris SG.

PSG Mercato : Accord quasiment conclu pour Gianluca Scamacca

En attendant de connaître l’identité de son futur entraîneur, le Paris Saint-Germain avance ses pions sur le marché des transferts. Ce vendredi, le média transalpin Il Mattino indique que le club de la capitale serait parvenu à un accord avec Sassuolo pour l’attaquant Gianluca Scamacca. Luis Campos, qui a mené les négociations en personne, aurait convaincu le club italien avec un chèque de 40 millions d’euros et serait actuellement à Rome pour parler avec le joueur de 23 ans.

Auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 38 matches toutes compétitions confondues, cette saison, l’international italien de 23 ans a le profil parfait pour pousser Mauro Icardi vers la sortie, aux yeux du nouveau conseiller football du club de la capitale. La source italienne assure donc que tout est réglé pour l’arrivée de Scamacca et qu’il ne resterait plus que la vente de l’avant-centre argentin avant d’officialiser l’opération.

PSG Mercato : Le Paris SG attend Mauro Icardi pour annoncer Scamacca

À la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine, Luis Campos aurait bien réglé le deal Gianluca Scamacca avec Sassuolo. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain doit maintenant résoudre le cas Mauro Icardi, qui intéresserait West Ham et Wolverhampton, afin de faire de la place au compatriote de Marco Verratti.

Pour résoudre ce problème, le Paris Saint-Germain aurait fait appel à un spécialiste en la matière, en plus d’Antero Henrique. En effet, à en croire les renseignements recueillis par Il Corriere dello Sport, l’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, aurait été appelé à l'aide par le Paris SG pour trouver un nouveau point de chute à Mauro Icardi.

Alors que la reprise de l’entraînement est prévue le 4 juillet prochain, le champion de France aimerait rapidement régler ce dossier afin d’enregistrer la signature de Gianluca Scammaca chez les Rouge et Bleu. Et ce vendredi, Il Matino confirme l'intérêt des Wolves et des Hammers pour l’ancien buteur de l’Inter Milan, qui a récemment déclaré qu’il comptait bien rester à Paris la saison prochaine. Reste donc à savoir si Jorge Mendes parviendra à le convaincre d’aller poursuivre sa carrière sous d’autres cieux.