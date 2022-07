PSG Mercato : C’est terminé ! Accord total pour Gianluca Scamacca

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 07:05

PSG Mercato : Priorité offensive de Luis Campos cet été, Gianluca Scamacca pourrait prochainement quitter Sassuolo. Mais pas pour rejoindre le Paris SG.

PSG Mercato : Campos doublé par un club anglais pour un attaquant

D’après les informations relayées vendredi par Sky Sport Italia, Gianluca Scamacca, longtemps annoncé proche du Paris Saint-Germain, a vu West Ham faire une irruption fracassante sur ses traces avec une proposition plus importante que celle formulée par Luis Campos et le club de la capitale. En effet, le Champion de France ne souhaiterait pas dépasser les 35 millions d'euros sur ce coup, une offre encore loin des attentes de Sassuolo. Mais le Paris SG, qui veut temporiser dans ce dossier pour vendre d’abord, serait finalement sur le point de se faire doubler pour l’international italien de 23 ans. L’affaire serait même d’ores et déjà bouclée et terminée pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Gianluca Scamacca se rapproche de West Ham !

À en croire les journalistes Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio de la chaîne Sky Sport, Gianluca Scamacca serait sur le point de rejoindre les rangs de West Ham contre une enveloppe de 36 millions d’euros plus 6 millions d’euros de bonus, soit un total de 42 millions d’euros. Le média transalpin annonce même un accord entre les dirigeants de Sassuolo et les Hammers pour le transfert du natif de Rome. Sky Italia confirme le montant du transfert de 42 millions d’euros (bonus compris) avec un pourcentage à la revente de 10%.

Di Marzio précise même que les documents de la transaction doivent être signés demain par toutes les parties. « Ces derniers jours, la pression des Anglais pour l’attaquant italien était devenue forte, en plus de celle du PSG. Les dernières heures ont été décisives pour l’accord trouvé », explique le spécialiste mercato. Après Milan Skriniar, le Paris SG essuie son second échec sur ce mercato.