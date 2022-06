PSG Mercato : C’est bouclé, Luis Campos tient sa première recrue

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 09:07

PSG Mercato : Quelques jours après son intronisation officielle comme Conseiller Football, Luis Campos a déjà bouclé sa première recrue pour le Paris SG.

PSG Mercato : Accord contractuel avec un milieu de terrain de Porto

À la recherche d’un milieu de terrain capable d’apporter un plus aux côtés de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain serait sur le point d’enregistrer l’arrivée d’un « phénomène », selon la description de l'ancien milieu offensif de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille, Rui Barros. En effet, selon plusieurs sources concordantes, notamment Foot Mercato, Fabrizio Romano, A Bola et RMC Sport, le Paris Saint-Germain serait parvenu à un accord avec Vitinha, sous contrat au FC Porto jusqu’en 2024, sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Désormais, les deux clubs négocient et le champion de France va devoir se montrer persuasif.

PSG Mercato : Vitinha va signer au Paris SG pour 40M€

D’après le journaliste portugais Bruno Andrade, le Paris Saint-Germain est allé très vite dans le dossier Vitinha. Après avoir approché la direction du FC Porto et avoir appris que le jeune international portugais n’était pas à vendre cet été, sauf paiement intégral du montant de sa clause libératoire, les dirigeants parisiens auraient accepté de verser les 40 millions d’euros nécessaires à la signature du joueur.

Pour le moment, aucune offre n’a encore été transmise, mais les deux clubs seraient en train de négocier la meilleure procédure pour payer la clause d’achat et payer ce transfert. Alors que la presse portugaise évoquait dans la journée un intérêt de Luis Campos pour Vitinha, confirmé par RMC Sport, le Paris SG aurait finalement accepté de payer le montant de la clause libératoire du joueur, soit 40 millions d’euros.

L’affaire serait donc pratiquement bouclée et le natif de Santo Tirso devrait devenir, sauf improbable revirement, la première recrue parisienne de l’ère Campos. Fabrizio Romano confirme cette tendance et assure que le PSG a payé la clause de départ du joueur, qui a été acceptée par les Dragons. Présenté par plusieurs observateurs et connaisseurs du football portugais comme « un authentique crack », Vitinha devrait apporter sa magie et sa créativité au milieu de terrain des Rouge et Bleu.