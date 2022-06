LOSC Mercato : L'AC Milan toujours sur un double coup à Lille

Publié par ALEXIS le 18 juin 2022 à 13:29

LOSC Mercato : Malgré les rebondissements dans les dossiers Sven Botman et Renato Sanches, l’AC Milan espère toujours faire un double coup à Lille.

LOSC Mercato : Le dossier Sven Botman parasité par Newcastle

Convoité depuis l’été dernier par l’AC Milan, Sven Botman est toujours au LOSC. De plus, son transfert souhaité par le club lombard traine alors qu’il dispose maintenant d’un bon de sortie. En effet, Lille OSC semble jouer la montre pour faire monter les enchères, surtout que Newcastle United s’est mis sur les rangs pour le défenseur central, depuis le Mercato d’hiver. Après avoir repoussé une première offre des Milanais, la direction du LOSC lorgne celle des Magpies, estimée à 45 M€, soit 35 M€ plus 10 M€ de bonus. Sven Botman, lui était pourtant d’accord pour rejoindre le champion d’Italie et jouer la Ligue des champions la saison prochaine, après son expérience avec les Dogues cette saison.

En plus du Néerlandais, l’AC Milan convoite Renato Sanches pour renforcer son entre-jeu après le départ de Franck Kessié. Les négociations avec le LOSC pour le milieu de terrain portugais s’étendent aussi depuis plusieurs mois, avec des revirements ou rebondissements.

Botman et Renato Sanches restent la priorité de l'AC Milan

Toutefois, les Rossoneri n’ont pas abandonné les deux joueurs du club nordiste. D’après les informations de Corriere dello Sport, Sven Botman et Renato Sanches restent la priorité pour les dirigeants milanais. Ces derniers travaillent toujours sur le mercato estival pour renforcer l’équipe de Stefano Pioli en vue de la Ligue des Champions. Et pour finaliser les transferts de l’arrière de 22 ans et du remuant milieu de 24 ans, l’AC Milan a préparé une double offre pour les dirigeants du LOSC, à en croire la source. En d’autres termes, les Lombards sont toujours sur l’idée d’un double coup à Lille.