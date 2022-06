Barça Mercato : 80M€, un transfert énorme en passe d'être bouclé !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 16:56

Barça Mercato : Tonitruant cet été en termes de signatures, le FC Barcelone semble proche d'un joli deal à 80 millions d'euros au milieu de terrain.

Barça Mercato : Frenkie de Jong bientôt mancunien

Le mercato s’accélère du côté du FC Barcelone. Désireux d’insuffler un vent nouveau dans son effectif, le club catalan redouble d’effort pour se renforcer cet été. Si les ambitions du Barça sont nombreuses, les problèmes financiers qui touchent l’institution blaugrana depuis la pandémie freinent toutes arrivées potentielles lors du mercato. Avec pour projet d’enrôler une star en attaque, la direction catalane doit dans un premier temps vendre pour récupérer de l’argent et se rapprocherait d’une superbe opération en Premier League.

Dans le viseur d’Erik ten Hag à Manchester United, Frenkie de Jong se rapprocherait d’un départ du FC Barcelone. Malgré un niveau de jeu plutôt satisfaisant, l’international néerlandais est sacrifié par le Barça et notamment par Xavi, qui l’aurait placé sur la liste des transferts pour renflouer les caisses. Avec la prolongation proche de Gavi et la signature de Franck Kessié, l’ancien joueur de l’Ajax se cherche un point de chutte et ne se montre pas insensible à l’intérêt de son ancien coach à United. Et alors que Manchester s’était vu refuser une première offre de 60 millions d'euros pour le joueur de 25 ans, le club anglais serait sur le point de renouveler sa proposition avec un montant revu à la hausse.

Barça Mercato : Man United va offrir 80 millions d’euros pour de Jong

D’après le média 90min, Man United serait sur le point de formuler une offre importante de 80 millions d’euros au Barça. Une somme qui correspondrait aux attentes de Joan Laporta, qui se montre intrensigeant depuis le début des négociations. La source dévoile qu'Erik ten Hag aurait fait du Néerlandais sa priorité cet été pour l’entrejeu mancunien. Le coach des Red Devils a affirmé au média que le milieu de terrain souhaiterait désormais finaliser le transfert au plus vite.

De Jong recevrait alors le 3e meilleur salaire de l’effectif, une donne qui aurait notamment fait basculer les envies du joueur ces derniers jours. En parallèle, le FC Barcelone pourrait se servir de ce transfert pour recruter Robert Lewandowski ou Bernardo Silva, les deux objectifs de Xavi pour sa future attaque.