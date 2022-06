PSG Mercato : Neymar va quitter le Paris SG ! Campos fixe son prix

Publié par Thomas le 22 juin 2022 à 10:21

PSG Mercato : Auteur d'une saison décevante, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain cet été, après 5 saisons. Luis Campos a même établi son prix de vente.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi veut bouleverser le Paris SG

C’est l’événement de ce mercredi. Après un exercice 2021/2022 raté, marqué par l’élimination précoce contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé via différents médias pour annoncer sa révolution au Paris Saint-Germain. Le président qatari, visiblement très impacté par la nouvelle déroute de son équipe, a évoqué pas mal de changements dans l’organigramme du PSG, mais aussi et surtout au niveau du futur état d’esprit insufflé par Campos et son équipe.

Le nouveau directeur du football parisien, à l’instar de son président, souhaite rompre avec l’image de " club à stars ", revalorisant plutôt l’esprit d’équipe et l’amour pour l’écusson parisien. " On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, gagner. On veut que cette mentalité se propage partout dans le club. (...) Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière ", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi au micro du Parisien. Évidemment, ce changement de cap devrait faire quelques dégâts dans l’effectif Rouge et Bleu, notamment auprès du Brésilien Neymar.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce la fin pour Neymar

Qui dit révolution, dit également choix fort de la part de la direction francilienne. En tête de gondole de ce chantier important qui attend Paris, le départ de la star brésilienne, Neymar, serait imminente. L’attaquant de 30 ans, vivement critiqué cette saison pour son faible rendement et son hygiène de vie controversée, a vu, ces derniers jours, Luis Campos prendre une décision radicale à son sujet. D’après les informations de Santi Aouna, le dirigeant portugais, mais aussi Nasser Al-Khelaïfi, ont décidé de mettre en vente l’ancien joueur du Barça, dans l’optique de s’en séparer le plus rapidement possible.

Luis Campos aurait d’ores et déjà fixé un prix de vente pour Neymar, et l’aurait proposé à plusieurs clubs en Europe. Une tendance confirmée hier par le président du PSG, qui laissait entendre une fin d’aventure pour l'international brésilien. « Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a confirmé le président qatari ce mardi soir. Pour rappel, Leonardo avait, en janvier, proposé les services de Neymar à son ancien club, le FC Barcelone, en échange notamment d’Ousmane Dembélé. Une offre qui n’était pas du goût de Joan Laporta, qui avait alors mis fin à toute conversation.