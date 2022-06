Barça Mercato : La décision finale d'Ousmane Dembélé est connue !

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 11:00

Barça Mercato : L'un des dossiers les plus chauds du mercato est proche de son dénouement avec l'annonce du choix d'Ousmane Dembélé.

Barça Mercato : Ousmane Dembélé a fait son choix

Durant la saison, les dirigeants du FC Barcelone ont essayé en vain de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. L’ailier français est en fin de contrat après son arrivée il y a cinq ans, en provenance de Dortmund pour 140 millions d’euros.

Très souvent gêné par de nombreuses blessures, l’ancien joueur du SRFC a eu du mal à exprimer tout son potentiel lors de son passage en Catalogne. Néanmoins, depuis l’arrivée de Xavi en janvier, Ousmane Dembélé semble avoir trouvé un rythme lui permettant d’être performant tout en évitant les blessures. À tel point que le Barça a transmis de nouvelles offres de prolongation à son agent Moussa Sissoko.

Le clan Ousmane Dembélé a refusé la dernière proposition du FC Barcelone, et pour les Catalans, c’était la goutte de trop. Le journal espagnol Mundo Deportivo indique que le dossier est désormais clos. Les Blaugranas auraient décidé de ne plus faire d’offre à l’international français ce qui entérinerait définitivement son départ du club.

Barça Mercato : Le premier départ d’une longue liste ?

Ousmane Dembélé pourrait être le premier joueur à quitter le Barça cet été, mais ce ne sera pas le seul. En effet, le club est toujours en proie à de grosses difficultés financières et l’effectif doit être dégraissé. En plus de Frenkie de Jong, Riqui Puig et Clément Lenglet, c’est Neto et Gerard Piqué qui pourraient quitter le Barça. Xavi aurait annoncé au champion du monde espagnol qu’il ne rentrait plus dans ses plans pour la saison prochaine. Quant à Neto, le gardien brésilien se rapprocherait d’un transfert à Arsenal.

Le Barça veut réduire sa masse salariale avant le 30 juin pour éviter une nouvelle crise. Ousmane Dembélé émarge à 23 millions d’euros par an et son départ pourrait ainsi être un bol d’air frais pour les finances du FC Barcelone.