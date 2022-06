PSG Mercato : Le Paris SG vise un superbe coup à Manchester City

Publié par Thomas le 22 juin 2022 à 12:25

PSG Mercato : Pour épauler Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque, le Paris SG aurait dans son viseur une pépite brésilienne, très courtisée en Europe.

PSG Mercato : Campos pense à Gabriel Jesus en attaque

Le mercato promet d’être agité cet été au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui devrait prochainement officialiser la venue de Christophe Galtier, est en pleine reconstruction et prévoit de nombreux changements à tous les niveaux. Après les annonces faites hier soir par le président, Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale devrait prochainement entrer dans une nouvelle ère, où le travail et le dévouement prévaudront sur les individualités et les caprices de star. Ainsi, le mercato estival a totalement été repensé par Luis Campos, mettant de côté certains noms clinquants du football mondial pour des soldats aguerris, capables de mener le Paris SG jusqu’à la Ligue des Champions.

Après avoir avancé ses pions pour recruter l’Italien Gianluca Scamacca, le dirigeant portugais aurait jeté son dévolu sur une autre sensation offensive, de Manchester City. Comme le révèle Fabrizio Romano ce mercredi, le PSG observerait la situation de Gabriel Jesus, sur le départ chez les champions d’Angleterre. Barré en pointe par l’arrivée du Norvégien Erling Haaland, l’ancien joueur de Palmeiras se cherche une porte de sortie et ne manque pas de prétendants.

Sur le dossier, Arsenal se montre très ambitieux et discute depuis plusieurs semaines avec les représentants du joueur. Bien avancés dans l’opération, les Gunners n’ont toutefois pas bouclé le deal, ce qui pousse le Paris SG à tenter sa chance. Dans le même temps, les Rouge et Bleu ne lâchent pas une piste prestigieuse en attaque.

PSG Mercato : Le Paris SG lance l’offensive pour Robert Lewandowski

En instance de départ au Bayern Munich, Robert Lewandowski devrait créer la surprise cet été, en ralliant un nouveau top club européen. Si le Barça en fait sa priorité estivale, les difficultés financières rencontrées dans le dossier mettent en péril l’opération. Face à ces tergiversations, Luis Campos aurait entamé des discussions avec l’agent du joueur polonais, Pini Zahavi, très proche du Paris Saint-Germain.

Malgré une forte envie de rallier le FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait opter pour le nouveau projet sportif de Luis Campos au PSG. À Paris, le serial buteur de 33 ans formerait un trio incroyable, avec Kylian Mbappé et Lionel Messi en numéro 10, dans un 3-5-2. De quoi faire saliver les supporters Rouge et Bleu.