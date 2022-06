RC Lens Mercato : 12M€, Chelsea prépare un gros coup au RCL

Publié par ALEXIS le 22 juin 2022 à 18:55

RC Lens Mercato : Sollicité par le PSG, l’OM, l’OL et le SRFC, Jonathan Clauss est l’une des options prioritaires de Chelsea pour remplacer Azpilicueta.

RC Lens Mercato : Chelsea prêt à sortir 12 M€ pour recruter Clauss

Brillant avec le RC Lens et international Tricolore depuis mars 2022, Jonathan Clauss est très convoité en Ligue 1 pendant ce mercato estival. Il intéresse à la fois le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais ou encore le Stade Rennais. En Espagne, il est dans la cible de Diego Simeone qui cherche un piston droit. Chelsea, un gros concurrent, est aussi en embuscade depuis longtemps pour l’arrière droit du Racing Club de Lens. The Daily Mail révèle que les scouts des Blues ont supervisé Jonathan Clauss une cinquantaine de fois la saison dernière.

Son profil plaît à Thomas Tuchel qui cherche un successeur à César Azpilicueta, proche d’un transfert au FC Barcelone. D’après les informations du média britannique, le club racheté par le milliardaire américain Todd Boehly serait prêt à proposer 12 M€ pour recruter le défenseur du RC Lens. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat dans le Nord et il est valorisé à 15 M€ sur le marché des transferts.

RC Lens Mercato : Simon Banza dans le viseur du Real Saragosse

Ne rentrant pas dans les plans de Franck Haise, Simon Banza, lui, pourrait quitter le club nordiste définitivement, car son contrat expire le 30 juin 2023. Prêté au FC Famalicão la saison dernière, l’attaquant de 25 ans est revenu dans le Nord, parce que le club portugais n’a pas levé l’option d’achat montée à 5 M€.

D’après les informations en provenance d’Espagne, l’avant centre franco-congolais devrait rejoindre le Real Saragosse, en 2e division espagnole. En effet, Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, est l'un des actionnaires minoritaire du club d'Aragon. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives la saison dernière à Famalicão, Simon Banza a séduit le SC Braga, mais il devrait renforcer les Blanquillos si l’on en croit les médias espagnols.