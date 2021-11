RC Lens Mercato : Simon Banza marque des points au Portugal

Publié par ALEXIS le 13 novembre 2021 à 02:31

Prêté par le RC Lens à Famalicao, Simon Banza est décisif avec le club portugais. Un coach sûr de ses qualités lui prédit un avenir radieux.

RC Lens : Simon Banza empile les buts avec Famalicao

N’ayant pas de temps de jeu au RC Lens, Simon Banza a été prêté au FC Famalicao pour la saison 2021-2022, avec une option d’achat assortie à son contrat. Arrivé au Portugal après avoir démarré la saison avec le RCL, l’attaquant de 25 ans n’a pas eu de souci d’adaptation dans l’élite portugaise. Il s’est intégré facilement et empile les buts. En 7 matchs disputés en Liga Portugal Bwin, le joueur prêté par les Lensois a marqué autant de buts. Toutes compétitions confondues, il a fait 9 apparitions sous le maillot du FC Famalicao et a marqué 9 buts.

Une performance qui ne surprend pas Carlos Fangueiro, un coach portugais qui entraîne le F91 Dudelange au Luxembourg. Ce dernier a connu Simon Banza au Titus Pétangele. L’avant-centre du RC Lens avait été prêté au club luxembourgeois lors de l'exercice 2017-2018, quand le technicien lusitanien y était directeur sportif.

Carlos Fangueiro, « Banza a le potentiel pour aller plus haut »

Invité à se prononcer sur les performances du prolifique attaquant lié aux Sang et Or jusqu'en juin 2023, Carlos Fangueiro s’est enflammé pour ce dernier. « Simon Banza avait quelque chose de spécial et j’ai toujours eu l’idée qu’il ferait un grand pas. Je pense qu’il a le potentiel d’aller beaucoup plus haut », a-t-il confié à A Bola. « Il exigeait, entre guillemets, que je reste avec lui à la fin de chaque entraînement pour des exercices de finition et les mouvements d’attaque. Je vois que le travail fait avec moi l’a un peu enrichi, a porté ses fruits. C’est spécial de le voir briller à Famalicão », a raconté Carlos Fangueiro. Comme quoi, le buteur formé au RC Lens (2012-2015) a travaillé sans relâche pour arriver à son niveau actuel.