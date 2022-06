AS Monaco Mercato : Un taulier de l'ASM sur les tablettes de Fulham

Publié par Dylan le 22 juin 2022 à 22:25

AS Monaco Mercato : Alors qu'il ne devrait pas prolonger sur le Rocher, un latéral droit de l'ASM serait suivi de près par Fulham en Premier League.

AS Monaco Mercato : Djibril Sidibé est suivi par Fulham

Après la vente d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid (80M€), l'AS Monaco a retrouvé des forces pour recruter dans ce mercato estival. Mais pour le moment, le club du Rocher se montre assez discret sur le marché des transferts. Si quelques pistes ont été explorées comme celle du milieu argentin Leandro Paredes, notamment pour remplacer Tchouaméni, l'ASM n'a toujours pas enregistré le moindre renfort.

Cependant, un point de chute aurait été trouvé pour l'un de ses joueurs en fin de contrat. Selon les informations du Daily Mail, journal britannique, le latéral droit français Djibril Sidibé serait suivi de près par Fulham. Le champion du monde tricolore pourrait être une solution pour les Cottagers s'ils n'arrivent pas à signer Neco Williams (21 ans), le grand espoir de Liverpool au même poste. Prêté cette saison à Fulham, l'international gallois (17 sélections, 2 buts) a permis au club londonien de se montrer très solide avec 43 buts encaissés en 46 matchs de Championship.

AS Monaco Mercato : Un transfert libre en vue

Tout comme Cesc Fabregas et Vito Mannone, Djibril Sidibé ne prolongera pas son contrat avec le club de la Principauté, qui a annoncé son départ il y a quelques jours via un communiqué. Selon toute vraisemblance, le défenseur français de 29 ans pourrait donc s'engager librement avec Fulham, qui n'aurait pas d'indemnité de transfert à payer. En concurrence avec Ruben Aguilar et Vanderson sur le Rocher, Sidibé n'avait disputé que 17 matchs de Ligue 1 cette saison.

Le latéral pourrait découvrir la Premier League avec les Cottagers, qui ont terminé solides leaders de Championship. Après avoir effectué plusieurs fois l'ascensceur ces dernières années, le club londonien aimerait enfin se maintenir dans l'élite du football anglais. En cas de transfert, Djibril Sidibé pourrait retrouver des visages familiers comme Terence Kongolo (ex-Monaco) et Kenny Tete (ex-OL).