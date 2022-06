PSG Mercato : L'AS Monaco trouve le successeur de Tchouaméni à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2022 à 17:06

PSG Mercato : Après avoir vendu Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, l’AS Monaco aurait des vues sur un joueur du Paris SG pour renforcer son entrejeu.

PSG Mercato : L’AS Monaco vise un milieu de terrain du Paris SG

Aurélien Tchouaméni a quitté l’AS Monaco pour s’engager en faveur du Real Madrid contre un chèque de 100 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable dont le club monégasque voudrait se servir sur le marché des transferts pour trouver un digne successeur à l’international français de 22 ans. Et aux dernières nouvelles, l’ASM aurait déniché la perle rare au Paris Saint-Germain.

D’après les informations recueillies par le quotidien L'Équipe, l'AS Monaco aurait jeté son dévolu sur Leandro Paredes afin de renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024 après la prolongation automatique de son contrat d’une saison supplémentaire, l’international argentin n’entend pas forcément quitter le PSG cet été.

Mais avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et d'un autre joueur au milieu de terrain, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg est poussé vers la sortie dans la capitale. Le club du Rocher voudrait en profiter pour le récupérer cet été. Même si l’affaire s'annonce complexe.

PSG Mercato : Leandro Paredes du Paris SG à l’AS Monaco ?

Recruté en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 47 millions d’euros, Leandro Paredes est désormais prié de se trouver un nouveau point de chute d’ici le 31 août. Et cela tombe bien puisque l’AS Monaco verrait en son profil un possible successeur à Aurélien Tchouaméni. Avec une enveloppe bien garnie, le club princier pourrait prochainement entrer en discussion avec Luis Campos et les décideurs parisiens.

Mais les Monégasques devront compter avec la rude concurrence de la Juventus Turin, Manchester United et de l’Inter Milan. Selon le Corriere dello Sport, le Champion de France aimerait récupérer 20 millions d’euros pour le transfert de Leandro Paredes.