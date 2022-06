OM Mercato : Longoria proche de finaliser un deal avec le Torino

Publié par Timothée Jean le 22 juin 2022 à 19:25

OM Mercato : Désireux de renflouer ses caisses cet été, l’Olympique de Marseille serait en passer de conclure une belle affaire avec le Torino.

OM Mercato : Pablo Longoria négocie avec le Torino

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, est sur tous les fronts. En attendant le feu vert de la DNCG, le dirigeant espagnol s’active déjà en coulisse pour attirer de nouvelles recrues, capable d’apporter une réelle plus-value à l’équipe de Jorge Sampaoli. Plusieurs joueurs, tels que le jeune prodigeIsaak Touré ou encore Riechedly Bazoer sont déjà attendus au Vélodrome. Mais avant de poursuivre son recrutement, le club phocéen devra procéder à un grand ménage afin de soulager ses finances dans le rouge. Plusieurs joueurs absents des plans de Jorge Sampaoli sont priés d’aller voir ailleurs dès cet été.

D’ailleurs, le président de l’ OM serait proche de boucler une première vente. Selon les informations divulguées par Tuttomercato, Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, étaient présents ce mercredi à Milan afin de négocier avec le Torino. Les deux parties se seraient rencontrées pour avancer sur le transfert de Luis Henrique (20 ans).

OM Mercato : Négociations en cours pour Luis Henrique

Le jeune attaquant brésilien sort d’une saison décevante à l’Olympique de Marseille et ne se fait plus d’illusions sous les ordres de Jorge Sampaoli. Peu utilisé par le coach argentin, Luis Henrique songerait sérieusement à quitter le navire marseillais. Et selon la presse italienne, le Torino serait ravi de l’accueillir dans ses rangs. Cet intérêt ne déplaît pas aux dirigeants de l’ OM, bien au contraire.

Selon la source, les dirigeants marseillais et leurs homologues marseillais négocieraient en ce moment pour acter le transfert de Luis Henrique. Reste à savoir si les différentes parties engagées dans ce dossier parviendront à s’entendre. Pour le moment, le jeune buteur brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM. Sa valeur marchande est fixée à 6 millions d’euros, selon Transfermarkt.