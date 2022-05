OM Mercato : Marseille proche de boucler une belle affaire en défense

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2022 à 13:33

OM Mercato : En quête d’un renfort défensif afin de compenser le probable départ de William Saliba, Marseille a réactivé une ancienne piste.

OM Mercato : Longoria a trouvé le successeur de William Saliba

L’Olympique de Marseille sera de nouveau l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM aura des moyens importants pour mener à bien son recrutement qui s’annonce très ambitieux. En effet, le club phocéen souhaite se renforcer dans presque tous les secteurs de jeu, à commencer par sa défense centrale où William Saliba se rapproche de la sortie.

Auteur d’une saison tonitruante à l’ OM, le défenseur tricolore devrait faire son retour à Arsenal cet été. Si les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec les Gunners en vue d’étendre son prêt, la tendance est clairement à un départ du natif de Bondy. Cette situation pousse donc les dirigeants marseillais à travailler sur sa succession. D’ailleurs, l’Olympique de Marseille s’est déjà mis en quête d’attirer un nouveau défenseur central. Et aux dernières nouvelles, les Marseillais auraient réactivé la piste menant à Riechedly Bazoer (25 ans). De Telegraaf assure en effet que le club phocéen aurait déjà entamé les négociations pour s’offrir les services du défenseur polyvalent de Vitesse Arnhem.

OM Mercato : Forte concurrence pour Riechedly Bazoer

Il faut dire que l’ OM est vieux prétendant de Riechedly Bazoer. Après une première tentative manquée l’été dernier, le club phocéen serait revenu à la charge pour son transfert avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. La source explique d’ailleurs que les négociations entre Marseille et l’entourage de Riechedly Bazoer seraient en bonne voie et un accord n’est pas à exclure entre les deux parties. D’autant plus que le défenseur polyvalent, capable d’évoluer au milieu de terrain, arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain avec Vitesse Arnhem.

Le défenseur néerlandais est libre de négocier avec le club de son choix et n’exclurait pas une éventuelle arrivée en Ligue 1, de quoi aiguiser un peu plus la convoitise de l’OM. Le club phocéen pourrait le recruter sans débourser d'indemnité de transfert. Pour autant, l’arrivée de Riechedly Bazoer à Marseille est loin d’être actée. Car d’autres formations de Ligue 1 tentent toujours de le dévier de son destin marseillais. Le média néerlandais indique que l’AS Monaco, l’OL et le LOSC seraient aussi sur ses traces.