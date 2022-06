RC Lens Mercato : Une belle signature officialisée au RCL

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 00:35

RC Lens Mercato : C’est maintenant officiel pour Jimmy Cabot au RCL. Comme annoncé, il a quitté Angers SCO et a signé avec les Sang et Or, pour 4 ans.

RC Lens Mercato : Cabot débarque au RCL pour 3 saisons

Après deux saisons à Angers SCO (2020-2022), Jimmy Cabot a rejoint le RC Lens jusqu'en 2026. Sa signature a été confirmée dans un communiqué officiel du club Artois, ce mercredi. « Le tour de France continue ! Après la Savoie, l’Aube, le Morbihan et le Maine-et-Loire, Jimmy Cabot pose ses crampons dans les Hauts-de-France pour les 4 prochaines saisons. Dans ses valises, ce piston d’intensité apporte vitesse, percussion et ténacité défensive dans les rangs lensois » a communiqué le RCL.

Le milieu de terrain de 28 ans était un cadre de l’équipe angevine. Il avait été titulaire 24 fois en autant d’apparitions en Ligue 1, avant de se blesser en février dernier. Une blessure qui l’a maintenu hors du terrain jusqu’à la fin de la saison dernière. Quatre mois plus tard, Jimmy Cabot est prêt à rejouer comme l’a assuré le RC Lens. « Aujourd’hui remis, Jimmy est prêt à faire valoir son caractère de battant et ses accélérations fulgurantes sur les terrains de Ligue 1 », ont rassuré les Artésiens.

Pouille et Ghisolfi se félicitent de la signature de Cabot

Dans leurs réactions sur la signature de Jimmy Cabot, Arnaud Pouille et Florent Ghisolfi ont exprimé leur satisfaction, tout en justifiant leur choix. « La signature de Jimmy Cabot s’inscrit dans la politique de club à laquelle nous sommes attachés, à savoir s’appuyer sur des valeurs sûres du championnat et des hommes avec lesquels nous partageons la même approche. Jimmy est un joueur qui allie caractère et intensité. Nous sommes particulièrement heureux qu’il rejoigne notre effectif. Je suis convaincu qu’il va prendre énormément de plaisir en Sang et Or », a déclaré le directeur général des Lensois.

« Nous sommes ravis du recrutement de Jimmy. Ses qualités footballistiques correspondent complètement à ce que nous cherchons pour jouer dans un rôle de piston dans notre projet de jeu. Il a prouvé la saison passée sa capacité à remplir ce rôle tant sur les aspects offensifs que défensifs. Jimmy est aussi un grand professionnel et un grand compétiteur. Je suis intimement convaincu qu'il va très vite s’adapter à sa nouvelle équipe, et va donner pleine mesure de son potentiel au RC Lens », s'est réjoui le directeur sportif.