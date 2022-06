OM Mercato : Longoria en grand danger avec Jorge Sampaoli

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 09:35

OM Mercato : Alors qu’une prolongation de son contrat à Marseille est évoquée, Jorge Sampaoli pourrait surprendre plus d’un cet été.

OM Mercato : Jorge Sampaoli prêt à claquer la porte

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Pour ce retour en C1, Frank McCourt avait assuré qu’il débloquera les moyens pour constituer un effectif compétitif. De quoi ravir Jorge Sampaoli. Une prolongation du contrat du technicien argentin serait même à l’étude à l’OM. Arrivé en mars 2021, l’entraîneur sud-américain ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club provençal. Mais selon les informations de la presse espagnole, une énorme surprise n’est pas à exclure concernant le futur de Sampaoli. Dans son édition de ce jeudi, le quotidien AS évoque un possible départ de Sampaoli de Marseille.

Une frustration pour Sampaoli à Marseille

Comme le souligne le journal, Jorge Sampaoli aurait demandé certaines garanties à sa direction pour le mercato. Le coach de l’Olympique de Marseille souhaite disposer d’un effectif compétitif pour la saison prochaine, surtout pour ne pas faire de la figuration en Ligue des champions. Mais jusqu’ici, l’OM n’a encore signé aucun renfort et ne cesse d’aligner les échecs sur le marché des transferts. Pablo Longoria n’a pas encore compensé les départs de William Saliba et Boubacar Kamara, deux indispensables du technicien argentin. Mohamed-Ali Cho ou encore Axel Witsel ont quant à eux recalé le club provençal. Lequel attend également le feu vert de la DCNG pour valider ses comptes pour la saison à venir. Autant de facteurs qui ne sont pas de nature à rassurer l’entraîneur marseillais qui souhaiterait disposer de renforts d’ici la reprise.

S’il nourrit des velléités de départ, le coach de l’OM entretiendrait néanmoins de bons rapports à Pablo Longoria. Mais avec l’incertitude liée à la qualité de son futur effectif, il songerait à claquer la porte avant le début du prochain exercice.