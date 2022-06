OL Mercato : Lyon, Marseille et Paris sur une sensation en défense !

Publié par Thomas le 23 juin 2022 à 16:21

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais, Marseille et Paris seraient actuellement à la lutte pour recruter un défenseur central très prometteur.

OL Mercato : L’OM, le PSG et Lyon veulent une pépite suisse

L’été promet d’être agité en France ces prochaines semaines. Rivaux historiques du championnat de France, l’Olympique de Marseille, l’ OL et le PSG se retrouvent cet été à la lutte pour un dossier chaud en défense. Désireux de miser sur des talents jeunes pour les saisons futures, les trois cadors de Ligue 1 viseraient le jeune Leo Tafaj, défenseur central au Servette FC.

Né en 2006, l’imposant axial (1m90) fait grandement parler de lui en Europe où plusieurs clubs se sont positionnés pour l’enrôler. En plus de Lyon, Marseille et Paris, l’AS Monaco serait également sur ses rangs en Ligue 1. En Espagne, plusieurs écuries le suivent avec attention comme le révèle le site Foot Mercato. Ne disposant pas de contrat professionnel, Leo Tafaj ne coûterait quasi rien au club désireux de l’enrôler (uniquement les frais de formation).

OL Mercato : Lyon, Marseille et Paris se disputent d’autres dossiers cet été

En plus du jeune Leo Tafaj, l’Olympique Lyonnais est mis en concurrence avec Paris et Marseille pour d’autres joueurs, principalement du championnat de France. Les trois clubs seraient notamment à la lutte pour recruter le milieu Seko Fofana du RC Lens. L’international ivoirien, qui sort d’une saison XXL chez les Sang et Or, devrait partir du Nord de la France cet été.

Dans cette bataille, le Paris Saint-Germain semble mener les devants, notamment sous l’impulsion de son nouveau directeur du football, Luis Campos. Au RC Lens toujours, le latéral droit Jonathan Clauss est lui aussi lorgné de près par Lyon, Marseille et le PSG. Le joueur de 29 ans semble quant à lui se rapprocher de Chelsea, avec qui il est en contact depuis plusieurs semaines.

Cet été, les deux rivaux olympiens ont également plusieurs dossiers chauds en commun, essentiellement au milieu de terrain. Lyon et Marseille superviseraient tout d’abord Francis Coquelin, sous contrat avec Villarreal, également supervisé par Florian Maurice au Stade Rennais. L’ancien joueur d’Arsenal, priorité de Longoria, serait à l’heure actuelle plus enclin à une arrivée chez les Phocéens. Dans l’entrejeu toujours, les deux écuries visent l’ancien stéphanois Jordan Veretout, en instance de départ à l’AS Rome. De quoi annoncer un mercato enflammé dans l’hexagone.