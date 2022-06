OM Mercato : Marseille ou Rennes, Coquelin lâche sa réponse

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 23:40

OM Mercato : Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais, Francis Coquelin s’est exprimé sur son avenir.

OM Mercato : Marseille tient la réponse de Francis Coquelin

L’Olympique de Marseille ne manque pas de pistes pour assurer la succession de Boubacar Kamara. En fin de contrat à l’ OM, le minot a rejoint Aston Villa en tant que joueur libre cet été. Celle la plus chaude est sans doute celle menant à Axel Witsel. Le milieu belge est en fin de contrat au Borussia Dortmund. Outre la piste menant au milieu de 33 ans, Pablo Longoria aurait également des vues sur Francis Coquelin. Le milieu tricolore était déjà sur les tablettes du club phocéen l’été dernier. Outre Marseille, le sociétaire de Villarreal voit également son nom associer au Stade Rennais. Interrogé sur un possible retour au bercail, le joueur âgé de 31 ans a lâché une réponse sans ambages.

Une ouverture pour Longoria avec Coquelin

L’ancien Gunner ne se bouche pas l’horizon en ce qui concerne son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Sous-Marin jaune, Francis Coquelin n’exclut pas un retour dans l’Hexagone, bien qu’il se sente bien en Espagne. « Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. Après, j’ai un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l’instant, je suis bien concentré pour bien me préparer, être bien physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato c’est long et donc on verra ce qui se passe. Pour l’instant, je suis très heureux en Espagne », a assuré le milieu de terrain samedi au micro de France Bleu.

Le natif de Laval affiche néanmoins le désir de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. « C’est clair que quand on a goûté à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer. Moi, j’ai toujours privilégié le côté sportif dans les projets que j’ai choisis, des projets ambitieux, et c’est ce qui va me guider encore dans les prochaines années et sur le reste de ma carrière », a expliqué le concerné. À noter que l’Olympique de Marseille part avec un argument de taille, car qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. Rennes et Villarreal ne disputeront respectivement que la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference.