LOSC Mercato : Un transfert à 12 M€ tombe à l'eau à Lille

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 11:39

LOSC Mercato : Annoncé par Olivier Létang, le retour de Yusuf Yazici à Lille est maintenant confirmé par le CSKA Moscou. Son transfert est tombé à l’eau.

LOSC Mercato : Le CSKA officialise l’échec du transfert de Yusuf Yazici

Interrogé sur le mercato du LOSC de façon générale, Olivier Létang avait fait le point sur le dossier Yusuf Yazici. Prêté au CSKA pour six mois avec une option d’achat, en janvier dernier, il espérait rester en Russie. Ce qui ne sera pas possible comme l’a annoncé Olivier Létang. « Yusuf Yazici ne restera pas au CSKA », a lâché le président de Lille, cette semaine sur Sport 24.

L’annonce du dirigeant lillois est confirmée, ce vendredi, par le club russe, dans un communiqué officiel. Le CSKA a en effet validé le retour du milieu offensif dans son club d’origine. Il justifie cela par le fait qu’il n’a pas trouvé d’accord avec la direction du LOSC pour le transfert de ce dernier. « Yusuf Yazici quitte le CSKA. Le CSKA et Lille ne sont pas d'accord sur le transfert du milieu de terrain turc. Nous remercions Yusuf et lui souhaitons du succès dans sa future carrière », lit-on dans la note du club moscovite. Le joueur de 25 ans a pourtant satisfait les attentes des dirigeants russes, lors de la deuxième moitié de saison passée au CSKA. Il a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 12 matches disputés, toutes compétitions confondues.

LOSC Mercato : Où va rebondir Yusuf Yazici ?

Le contrat de Yusuf Yazici avec les Dogues s'étend jusqu’au 30 juin 2024. Toutefois, il ne restera pas dans le club nordiste. Ayant investi 17,5 M€ pour recruter l’international turc à Trabzonspor en août 2019, le LOSC souhaite transférer ce dernier afin de récupérer une bonne partie de son investissement. Olivier Létang a d’ailleurs annoncé la couleur, en indiquant que le natif de Trabzon a des prétendants. « D’autres clubs ont montré un grand intérêt pour lui », a-t-il lâché, mardi dernier. L’option d’achat de Yusuf Yazici serait fixée à 12 M€, alors que sa cote est évaluée à 17 M€. En Turquie, Galatasaray est intéressé par son profil. En Premier League, son nom a été associé à Newcastle un temps.