LOSC Mercato : Un coup dur à 11 M€ se précise pour Lille

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 08:35

LOSC Mercato : Alors que son départ semblait déjà acté à Lille, Yusuf Yazici serait encore loin d’être engagé par le CSKA Moscou.

LOSC Mercato : Un gros flop en vue avec le CSKA pour Yusuf Yazici ?

Moins en vue cette saison du côté du Lille OSC, Yusuf Yazici a été prêté cet hiver avec option d’achat au CSKA Moscou. Le milieu turc a réalisé un meilleur exercice avec la formation moscovite. Il comptabilise 8 buts et deux passes décisives en 12 apparitions avec le CSKA. Avant son départ, il ne comptait qu’un but et une seule passe décisive avec Lille. Au vu de ses prouesses en Russie, le départ de Yazici du LOSC semblait déjà acquis. Le club nordiste pouvait attendre les 11 millions d’euros représentant l’option d’achat incluse dans le prêt de son international turc (39 sélections/2 buts). Mais aux dernières nouvelles, les Dogues pourraient être privés de ce chèque par le club russe.

Vers un nouveau rebondissement dans le dossier Yazici

Ignazio Genuardi révèle en effet que le CSKA Moscou est impacté par le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le club moscovite est frappé par les nombreuses sanctions imposées à la Russie. Le 5e de Premier League ne disposerait plus autant de liquidités pour verser le montant initial convenu pour le transfert de Yusuf Yazici. Intéressé par le milieu offensif de 25 ans, le CSKA serait disposé à revoir son deal avec le Lille OSC. Les Russes voudraient négocier un montant inférieur aux 11 millions d’euros pour enrôler le joueur encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le LOSC.

Reste maintenant à savoir quelle sera la position du club nordiste. Lequel avait déboursé 17 millions d’euros en 2019 pour le transfert de Yazici. Prêté au CSKA, le Turc susciterait la convoitise d’autres prétendants européens. De quoi espérer un joli chèque cet été.