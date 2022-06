FC Lorient Mercato : Officiel, le FCL transfère un attaquant à Paris

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 14:21

FC Lorient Mercato : Un attaquant du FCL et prêté à Clermont Foot la saison dernière, s’est engagé avec le Paris FC en Ligue 2.

FC Lorient Mercato : Hamel transféré au Paris FC

Pierre-Yves Hamel ne retrouvera pas ses coéquipiers du FC Lorient après la saison dernière passée à Clermont, sous la forme d’un prêt. Il quitte le club breton et rejoint le Paris FC en Ligue 2. En effet, l'avant-centre a été transféré par le FCL qui ne comptait pas sur lui. Il s’est engagé avec le club de la capitale sur une longue durée, soit pour 4 saisons, jusqu'au 30 juin 2026. Ouest-France croit savoir que le transfert du joueur de 28 ans a été conclu à un million d’euros.

« Prêté la saison dernière au Clermont Foot, Pierre-Yves Hamel, l’attaquant du FC Lorient, s’engage avec le Paris FC, club ambitieux de Ligue 2. Pour toutes ces années passées au FC Lorient, le Club tient à le remercier pour son professionnalisme, sa fidélité et lui souhaite de réussir sous les couleurs du Paris FC », ont confirmé les Merlus. Quant au Paris FC, il « est très heureux » de l’arrivée de Pierre-Yves Hamel dans la capitale. « Tout le Paris FC est fier de l’accueillir au club et lui souhaite la bienvenue », a commenté le club de L2.

FC Lorient Mercato : Pierre-Yves Hamel déjà très ambitieux dans la capitale

La recrue parisienne s’est réjouie à son tour et a justifié son choix, dans sa réaction publiée sur le site internet de PFC. « Le projet du club, qui est de faire du Paris FC le deuxième club de la capitale en Ligue 1 est ambitieux et les conditions qui peuvent permettre d’y arriver ont été des éléments moteurs à ma décision de rejoindre le Paris FC. Après avoir connu un titre de champion en Ligue 2, j’aimerais maintenant marquer le Paris FC, emmener ce club au plus haut et contribuer au maximum à atteindre ses objectifs, évidemment cela passe par marquer des buts », a déclaré Pierre-Yves Hamel.