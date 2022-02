Paris FC - OL : Débouté en appel, le PFC tire sur la FFF et la LFP

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 00:14

L’appel du Paris FC, relativement aux sanctions de la FFF, a été rejeté. Le club s’en prend à la Fédération dans un communiqué officiel.

Le Paris FC débouté par la Commission supérieure d'appel

Le Paris FC avait fait appel de la décision rendue par la Commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF), après les incidents survenus lors du match contre l’OL en coupe de France au stade Charléty. Cependant, le club de la capitale a été débouté par la Commission Supérieure d’Appel. Cette dernière a confirmé les sanctions de la commission de discipline, en l'aménageant. Les cinq matchs fermes sont désormais prévus comme suit : trois à huis clos à Charlety et deux matchs à l'extérieur (un match contre le Havre AC déja purgé).

Concrètement, le PFC, jouera son match contre l’AC Ajaccio, co-leader du championnat, au Mans le lundi 7 février et les matchs contre l’US Quevilly, le FC Sochaux et le Chamois Niortais sans la présence de ses supporters. « Le Paris FC prend acte de la décision de la Commission Supérieure d’Appel qui confirme la sanction de cinq matchs, relative au terrain », a écrit le club de Ligue 2.

Le PFC dénonce « des problèmes de gouvernance qui affectent le football français »

Toutefois, les Parisiens se sont attaqués à la FFF et à la LFP dans la suite de leur communiqué. Ils déplorent « le caractère disproportionné de la sanction qui affecte les joueurs, le staff et le Club tout entier, évoquent « des problèmes de gouvernance qui affectent le football français » et s’insurgent contre le « manque d'équité ». « Le Paris FC ne manquera pas de soulever, en temps et en heure, les problèmes de gouvernance qui affectent le football français. Ces problèmes se traduisent aujourd’hui par des décisions en matière disciplinaire parfaitement inéquitables, quand on analyse le traitement d’incidents récents dans les stades.

Le principe d’équité dans le déroulement des compétitions, en l’occurrence le championnat de Ligue 2, normalement sous l’autorité de la Ligue Professionnelle de Football, est aussi clairement bafoué », a martelé le club classé 3e de L2. Pour rappel, le PFC et l’OL ont été éliminés directement de la coupe de France en 32e de finale, après l’arrêt du match du 17 décembre 2021, en raison des graves incidents à la mi-temps.