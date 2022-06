OM Mercato : Marseille tout proche de signer un attaquant !

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2022 à 21:35

OM Mercato : Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a bien avancé pour le recrutement d’un attaquant.

OM Mercato : Marseille proche d’un accord pour Amine Harit

Arrivé durant le dernier mercato estival à l’Olympique de Marseille, Amine Harit a retrouvé des couleurs dans le championnat français après des débuts compliqués sous les couleurs phocéennes. L’international marocain fût l’un des artisans de la bonne deuxième partie de saison de l’ OM, en enchaînant de belles prestations. Si bien que son entraîneur, Jorge Sampaoli, avait reconnu avoir « manqué de patience » envers le jeune attaquant de 25 ans. Le coach marseillais espère donc l’avoir sous ses ordres pour la saison prochaine.

Toutefois, Amine Harit n’est pas certain de poursuivre son aventure à l’ OM. Son prêt à Marseille ne comportant aucune option d’achat, le milieu offensif marocain devrait logiquement retourner à Schalke 04 qui espère le vendre au plus offrant. Villarreal et le FC Séville se seraient rapidement positionnés pour le recruter. L’ancien Nantais semblait de ce fait s’éloigner de plus en plus de l’Olympique de Marseille, mais les dirigeants marseillais ont finalement décidé de mettre les bouchées doubles pour le retenir. L’insider Z_Hakos assure en effet que les négociations entre la direction de l’ OM et la direction de Schalke 04 avancent dans le bon sens. Au point où un accord serait en passe d’être conclu entre les deux écuries pour le transfert d’Amine Harit. S’agirait-il d’un nouveau prêt ou d’un transfert définitif ? La nature exacte de la transaction n’a pas encore fuité.

OM Mercato : Un prix déjà fixé pour Amine Harit

Pour l’heure, une seule chose est sûre. L’Olympique de Marseille devra mettre la main à la poche pour conserver Amine Harit. Car la direction du Schalke 04 espère toucher un joli chèque sur son départ. Un chèque de 10 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Un montant non négligeable pour les finances de l’ OM. Les négociations devraient donc se poursuivre donc entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible.