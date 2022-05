OM Mercato : Marseille proche d'un coup énorme à Villarreal ?

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 13:34

OM Mercato : Libre de tout contrat en juin prochain, Boubacar Kamara va changer de club cet été. L'OM travaille déjà sur sa succession.

OM Mercato : Un ancien de Ligue 1 pour succéder à Kamara

Impressionnant dans l'entrejeu de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara continue de défrayer la chronique au sujet de son avenir. Annoncé depuis plusieurs mois à l’Atlético Madrid, le Minot marseillais reste malgré tout un dossier prioritaire pour la direction de l’ OM, déterminée à le convaincre de rester. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. En fin de contrat le 30 juin prochain et libre de négocier avec le club de son choix, le joueur de 22 ans a déjà refusé différentes offres de prolongation formulées par sa direction. Et sa décision semble irrévocable.

Selon les informations de L’Équipe, le suspense n’existe plus, Boubacar Kamara va quitter Marseille cet été, sans rapporter aucune indemnité de transfert à son club formateur. Ce départ important obligera donc l’ OM à trouver son digne successeur. Ces derniers jours, le nom de Jordan Veretout (AS Rome) a circulé avec insistance à Marseille. Mais selon les informations du compte Twitter Jama-Info, les dirigeants de l’ OM auraient aussi jeté leur dévolu sur une vieille connaissance de la Ligue 1, Étienne Capoue.

Les négociations auraient débuté pour Étienne Capoue

Ancien joueur du Toulouse FC, le milieu de terrain français réalise une bonne saison à Villarreal. L'international français est devenu l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur Unai Emery, avec 43 rencontres disputées cette saison. Ses prestations solides devant la défense du sous-marin jaune et son profil polyvalent ont tapé dans l’œil des dirigeants de l’ OM. Ces derniers auraient même fait d’Étienne Capoue une cible prioritaire pour remplacer Boubacar Kamara. La source va plus loin et révèle que les dirigeants marseillais auraient déjà entamé les négociations avec la direction de Villarreal en vue d’un éventuel transfert. Toutefois, les Marseillais devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent réellement s’offrir les services de l'ancien Toulousain.

Capoue est lié à Villarreal jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant plus ou moins accessible pour les finances de l’ OM. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa pourrait donc accepter de céder son joueur expérimenté à une année de la fin de son contrat, afin d’éviter un départ gratuit dans un an. Une information bien évidemment à prendre avec des pincettes, dans un dossier où les rumeurs vont bon train ces dernières semaines.