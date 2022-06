OM Mercato : De gros indices lâchés sur le marché de Marseille

Publié par ALEXIS le 25 juin 2022 à 12:55

OM Mercato : Faisant le point sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a lâché des indices sur le profil des joueurs recherchés.

OM : Longoria justifie le début de Mercato timide de Marseille

Qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue des champions, l’ OM n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs pour se renforcer en vue de la coupe d’Europe. Mais il y a bien une explication au mercato trop calme de l’Olympique de Marseille, si l’on en croit le président du club phocéen. « En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs, mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club », a-t-il justifié dans une interview publiée, ce samedi, sur le site officiel des Marseillais.

Sur les compartiments de jeu à renforcer et le profil des joueurs dont à besoin Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a donné quelques indices « Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. […] Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité », a-t-il expliqué.

Sampaoli et son staff impliqués dans le recrutement

À noter que l’ OM était également en attente de son passage devant la DNCG avant de lancer son mercato. C’est fait depuis le 23 juin. Et la gestion financière du dauphin du PSG en Ligue 1 cette saison a été approuvée. Pour donner un maximum de cohérence au projet de l’équipe phocéenne la saison prochaine, Pablo Longoria a la solution. Il estime que l’entraineur et son staff doivent être impliqués dans le recrutement.

« Nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge Sampaoli et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction », a indiqué le président du directoire de l’ OM.