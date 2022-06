FC Lorient Mercato : Officiel, le FCL tient son nouvel entraîneur !

Publié par Nicolas le 27 juin 2022 à 13:11

FC Lorient Mercato : Le FCL a choisi son nouvel entraîneur : il s'agit de Régis Le Bris, qui dirigeait le centre de formation des bretons depuis 2012.

FC Lorient Mercato : Régis Le Bris arrive au FCL

Régis Le Bris remplace Christophe Pélissier, démis de ses fonctions hier soir par le président des Merlus, Loïc Fery. Ancien joueur formé au Stade Rennais, Le Bris va connaître sa toute première expérience sur un banc de Ligue 1. Avant d'embrasser une carrière de formateur, il a été joueur du Stade Rennais, du Stade Lavallois, et du club belge KSK Renaix.

Loïc Fery s'est montré très enthousiaste à l'annonce de l'arrivée du nouvel entraîneur lorientais. « Une nouvelle page de l’histoire du FC Lorient s’ouvre aujourd’hui avec la nomination de Régis Le Bris. En confiant l’équipe professionnelle à un homme de la maison qui incarne l’ADN formateur du club et un esprit de jeu créatif, nous faisons un choix identitaire. Régis est au club depuis 2012, il connait parfaitement les Merlus.

Avant d'ajouter : Par ses résultats avec le Centre de Formation et avec l’équipe réserve, il a montré qu’il savait fédérer les énergies, révéler les talents, et associer l’audace à la performance. La saison prochaine s’annonce lourde d’enjeux, de même que les suivantes : le championnat de Ligue 1 monte en exigence et je veux croire que nous relèverons les défis en défendant nos valeurs et en offrant du plaisir à tous les amoureux du club. »

FC Lorient Mercato : Les Merlus misent sur un habitué du club

Le patron du FCL mise donc sur un entraîneur qui connaît parfaitement le fonctionnement du club. Il faut dire que le nouveau technicien a obtenu d'excellents résultats à la tête du centre de formation, avec notamment un titre de champion de CFA 2 (et donc une montée en CFA) sous la houlette de Franck Haise (actuel entraîneur du RC Lens) à l'issue de la saison 2013-2014. Il a également remporté le titre de champion de france U17 en 2015 avant de prendre en charge l'équipe réserve la saison suivante, jusqu'à la fin de saison dernière. Le Bris a été le principal architecte du développement de l'espace FCL, centre de formation d'où ont éclos quelques joueurs talenteueux tels que le marseillais Mattéo Guendouzi, le niçois Alexis Claude-Maurice, ou encore Enzo Le Fée, encore dans son club formateur.

Le nouvel entraîneur des Merlus s'est exprimé sur le nouveau virage donné à sa carrière. « Je tiens à vous faire part de ma fierté et de mon immense bonheur d’être nommé entraîneur de l’équipe première du FC Lorient aujourd’hui. » Il a évoqué l'idée de continuité de ce qu'il avait accompli au FCL jusqu'à présent. « En tant que directeur et entraineur du centre de formation, j’ai apporté ma contribution à la construction du projet du FC Lorient depuis 10 ans. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé et nous allons l’aborder avec humilité et ambition. » La présentation officielle de Régis Le Bris aura lieu vendredi 1er juillet à l'Espace FCL, il sera accompagné du Directeur Général Arnaud Tanguy.

Mission accompli pour Christophe Pélissier

Le désormais ex-entraîneur lorientais, Christophe Pélissier, s'en va en ayant accompli sa mission. Après avoir fait remonté le club en Ligue 1 à l'issue de la saison 2019-2020, il a réussi à le maintenir dans l'élite du football français durant deux saisons consécutives.

Loïc Fery a tenu à rendre hommage à son ancien technicien. « Le travail de Christophe Pelissier a permis au FC Lorient de retrouver la Ligue 1, puis de s’y maintenir deux saisons de suite : il a donc avec son staff marqué l’histoire de notre club et je lui en suis fortement reconnaissant. Il est un gros travailleur qui sait mener les hommes, sans jamais abdiquer. Je tiens à remercier Christophe Pelissier très sincèrement pour son implication totale durant ces trois saisons, durant lesquelles nous avons affronté ensemble les épreuves, pour au final toujours atteindre nos objectifs. Le club tourne aujourd’hui une page nouvelle : cela dit, notre aventure commune se termine comme elle a commencé, dans l’échange et le respect mutuel. »

Christophe Pélissier s'est également exprimé sur son départ de Lorient. « Je suis fier d’avoir permis au FC Lorient d’être remonté en Ligue 1 et d’avoir réussi à l’y maintenir. La place de ce club est dans ce championnat. Je remercie tous les joueurs, mon staff et les dirigeants du club pour ces trois années qui correspondent à un long cycle de travail dans le monde professionnel aujourd’hui. Je suivrai bien évidemment les résultats des Merlus et je tiens à souhaiter bonne chance au FC Lorient pour la suite de son histoire. » Reste à savoir où va rebondir l'ancien entraîneur amiénois.