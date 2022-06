Stade Rennais Mercato : Paris et Man City sur un crack du SRFC !

Publié par Thomas le 27 juin 2022 à 11:41

Stade Rennais Mercato : Auteur d'une belle saison en Ligue 1, le SRFC a vu cette semaine Paris et Man City se lancer sur une pépite du club.

Stade Rennais Mercato : Le PSG et Man City veulent Loum Tchaouna

Très actif en termes de signatures depuis son arrivée en 2020, Florian Maurice va également devoir se montrer solide concernant ses jeunes talents issus du centre de formation. Disposant de plusieurs pépites à fort potentiel, le SRFC voit chaque semaine de gros clubs toquer à sa porte pour les enrôler. Véritable phénomène du Stade Rennais, le prometteur Loum Tchaouna n’échappe pas à la règle.

L’attaquant de 18 ans, actuellement engagé avec la sélection tricolore U19, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Issu de la génération 2003, Loum Tchaouna a déjà pris part cette saison à 10 rencontres de Ligue 1 sous les ordres de Bruno Geneso mais aussi 4 rencontres de Conference League, pour une passe décisive. Comme le révèle le journaliste Josh Wilson sur Twitter, le PSG et Manchester City ont envoyé des scouts lors de l’Euro U19, pour superviser le talent rennais. Meilleur buteur du tournoi avec 4 réalisations, le natif de N'Djamena devrait grandement faire parler de lui la saison prochaine. En parallèle, le SRFC devrait se séparer prochainement d’une autre pépite issue de son centre.

Stade Rennais Mercato : Vers un départ de Metehan Güclü cet été

Prêté cet hiver au FC Emmen, le Turc Metehan Güclü s’est entretenu ce week-end au micro de RMC Sport, sur son avenir. Poussé vers la sortie par son directeur sportif au SRFC, le natif de Montfermeil a évoqué un possible transfert définitif dans son club des Pays-Bas. " On va discuter avec Rennes. Il y a des intérêts déjà. Pourquoi ne pas continuer avec Emmen, aussi, en première division. Mon agent est en train de gérer tout ça. Il y a des intérêts en Turquie et aux Pays-Bas. On va réfléchir pour aller dans un projet ou je peux avoir du temps de jeu ", a annoncé l’attaquant de 23 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Rouge et Noir, Güclü pourrait être vendu aux alentours des 500 000 euros.