Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle une énorme signature !

Publié par Thomas le 27 juin 2022 à 17:41

Stade Rennais Mercato : Plutôt discret depuis l'ouverture du marché des transferts, le SRFC va enregistrer une importante signature.

Stade Rennais Mercato : Maurice annonce la prolongation de Genesio au SRFC

Étincelant cette saison sur la scène locale, le SRFC va acter ces prochains jours une signature pleine de sens. Remarqué en Europe pour sa philosophie de jeu séduisante, le club breton doit beaucoup à son entraîneur, Bruno Genesio, débarqué l’été dernier en remplacement de Julien Stéphan. L’ancien coach de l’OL, actuellement sur un petit nuage à Rennes, va être récompensé de ces belles performances.

Initialement sous contrat jusqu’en 2023 au Stade Rennais, Bruno Genesio est attendu cette semaine pour parapher un nouveau contrat de deux ans. Dans les petits papiers du SRFC depuis plusieurs semaines, la prolongation du technicien français a été annoncée par Florian Maurice, dans l’émission Pleine Lucarne sur TVR. « On a un accord verbal avec Bruno. Il ne reste plus qu’à mettre tout ça en place en termes de documents, mais Bruno va prolonger son contrat de deux ans », a déclaré le directeur sportif du Stade Rennais ce lundi. Courtisé par plusieurs clubs en Europe après sa belle saison en Bretagne, Bruno Genesio avait décidé de décliner toutes les offres pour se concentrer sur son aventure rennaise.

Stade Rennais Mercato : Une signature pour lancer le mercato du SRFC ?

D’ordinaire actif en termes de signatures, Florian Maurice se montre étonnamment calme en ce début de mercato. À l'inverse des précédents étés, le directeur sportif rennais met l’accent sur les départs, afin d’offrir une nouvelle dynamique à son effectif. En plus des joueurs en fin de contrat comme Jonas Martin, le SRFC a acté la semaine passée le transfert de Nayef Aguerd à West Ham. Le calme avant la tempête ? Très certainement, puisque les Rouge et Noir ont multiplié leurs pistes à des postes clés ces derniers jours. En défense centrale notamment, où Wout Faes (Stade de Reims), Alexander Djiku (RC Strasbourg) et Kim Min-jae (Fenerbahçe) font partie des favoris dans l’esprit des dirigeants bretons.

Dans les buts, Florian Maurice suit de près les situations de Steve Mandanda (OM), Yann Sommer (M’Gladbach) et Fernando Muslera (Galatasaray), pour remplacer le trop irrégulier Alfred Gomis. Au milieu de terrain, le Stade Rennais s’est récemment positionné sur la pépite tunisienne, Ellyes Skhiri, du FC Cologne. Rennes serait disposé à offrir 10 millions d’euros au club allemand pour s'attacher ses services.