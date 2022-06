OGC Nice Mercato : Ratcliffe justifie le retour de Favre et écrit aux fans

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 01:15

OGC Nice Mercato : Le retour de Lucien Favre au Gym a été officialisé et justifié par le président Jim Ratcliffe, qui a aussi écrit aux supporters du club.

OGC Nice Mercato : Jim Ratcliffe, « Favre correspond à la vision que nous avons »

Quatre ans après son départ de l’ OGC Nice, Lucien Favre est de retour chez les Aiglons! Il s’est engagé de nouveau avec le club azuréen, ce lundi. L’entraineur de 64 ans vient ainsi remplacer Christophe Galtier qui va rejoindre le PSG. Pour mener à bien sa mission au Gym, Lucien Favre sera accompagné par Arjan Peço et Christophe Moulin, qui complètent le staff actuel de l’équipe première. Sir Jim Ratcliffe, le président du club des Alpes-Maritimes a justifié le retour du technicien suisse sur le banc de touche des Aiglons.

« Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne. C’est un entraineur expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à l’ OGC Nice. Partout il a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour notre club », a-t-il expliqué.

Le message fort de la direction aux supporters des Aiglons

Dans la foulée de l’annonce officielle de l’arrivée de Lucien Favre, le dirigeant britannique a écrit une longue lettre aux supporters niçois. Il promet d’élever les ambitions du club racheter en août 2019. « J'ai toujours considéré qu’un propriétaire d'un club de football est seulement le dépositaire d'un club au nom des générations actuelles et futures. Les managers et les joueurs passent inévitablement avec le temps, mais l'amour des supporters perdure. L’actionnariat est temporaire. Le club est éternel. Et chaque propriétaire, pendant la période où il a le privilège de s'occuper d'un club, a la responsabilité de chercher à le renforcer et de contribuer à créer des souvenirs durables », a-t-il souligné.

Le président du Gym rehausse les ambitions du club

Sir Jim Ratcliffe a affiché ensuite les nouvelles ambitions du Gym, après trois ans aux commandes. « Depuis que nous avons repris l' OGC Nice, nous avons beaucoup appris. Nous comprenons encore mieux la fière histoire du club et son lien profond avec la ville et la région. Nous connaissons les traditions et les valeurs qui rendent l' OGC Nice si différent et si spécial. […] L'audit réalisé par Sir Dave Brailsford a souligné à la fois les opportunités de croissance et les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer si nous voulons continuer à progresser.

Ainsi, nous pensons que c'est le moment d'élever nos ambitions. Nous avons de grands, audacieux et singuliers projets… Nous devons continuer à moderniser tous les aspects du club et contribuer à faire de l' OGC Nice le club le plus innovant, le plus performant et le plus prospère possible... » a annoncé le milliardaire.