OM Mercato : Officiel, une première recrue débarque à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2022 à 13:36

OM Mercato : Désireux de se reconstruire pour la prochaine saison, l’Olympique de Marseille vient de boucler sa première recrue estivale.

OM Mercato : Jelle Van Neck signe à Marseille

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère enfin. Ayant obtenu le feu vert de la DNCG, le club phocéen multiplie ses recherches sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. D’ailleurs, l’ OM vient de boucler sa première recrue estivale. Le jeune gardien de but belge Jelle Van Neckle (18 ans) s’est officiellement engagé avec le club phocéen. C’est le principal concerné qui s’est lui-même chargé d’officialiser sa venue à l’Olympique de Marseille via son compte Instagram. « Très fier de signer pour ce merveilleux club ! Je défendrai ces couleurs avec fierté. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Allez l'OM », a-t-il posté.

Présenté comme très prometteur, le gardien de but formé au Club Bruges va poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille. Il aura pour mission d’être le troisième gardien de but marseillais afin de succéder à Simon Ngapandouetnbu, qui se rapproche de Valenciennes en Ligue 2. Mais sa venue pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir incertain de Steve Mandanda. Relégué au rang de remplaçant au profit de Pau Lopez, le portier tricolore n’exclurait pas un départ de l’ OM. Le Stade Rennais et l’OGC Nice s’activeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature. Avec l’arrivée de Jelle Van Neck, la direction de l’ OM anticipe donc un éventuel départ de ces deux gardiens de but.

OM Mercato : D’autres renforts attendus à Marseille

À noter que le jeune potier belge ne sera pas seule recrue estivale de l’Olympique de Marseille. D’autres renforts sont attendus à l’OM dans les prochains jours. Le club phocéen souhaite impérativement attirer un nouvel attaquant. Et les recruteurs phocéens travaillent dans ce sens. Les dossiers Isaak Touré et Riechedly Bazoer seraient aussi en très bonne voie.